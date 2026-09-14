Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Μακαρίου Γ΄ λόγω έργων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από αύριο, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, λόγω εργασιών για τη βελτίωση του οδικού δικτύου στις περιοχές Πάφου και Ιεροκηπίας (Κονιά).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πάφου, στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση τμήματος της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στις περιοχές των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας (Κονιά)», θα πραγματοποιηθούν εργασίες στο οδόστρωμα και στα πεζοδρόμια.

Για την εκτέλεση των εργασιών θα απαιτηθεί η κατάληψη της μίας λωρίδας κυκλοφορίας της λεωφόρου, συγκεκριμένα της λωρίδας καθόδου από τα Κονιά προς την Πάφο, από το ύψος της συμβολής με την οδό Αχέπανς μέχρι τη συμβολή με την οδό Θάσου, στην περιοχή Κονιά.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και συνεχής ροή των οχημάτων μόνο με κατεύθυνση από τα Κονιά προς την Πάφο, ενώ ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών ενδέχεται να πραγματοποιούνται αντίστοιχες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν στις 8:00 το πρωί της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου 2026 και να ολοκληρωθούν στις 18 Σεπτεμβρίου 2026. Ο Δήμος Πάφου καλεί τους οδηγούς να χρησιμοποιούν, όπου είναι δυνατόν, τους παράπλευρους δρόμους, ώστε να αποφεύγονται η κυκλοφοριακή συμφόρηση και οι καθυστερήσεις.

Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι έχει εκπονηθεί Σχέδιο Κυκλοφοριακής Διαχείρισης με στόχο να περιοριστεί στο ελάχιστο η αναστάτωση στο οδικό δίκτυο και ζητά από το κοινό την κατανόηση και τη συνεργασία του κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή διεξαγωγή των εργασιών.