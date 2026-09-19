Διέκοψε μετά από 32 ώρες και 90 χλμ. κολύμβησης ο Ταϊγανίδης με εντολή της Λιμενικής λόγω επιδείνωσης του καιρού

Διέκοψε μετά από 32 ώρες και

Στην αναγκαστική διακοπή της υπερπροσπάθειάς του στην ανοιχτή θάλασσα της Κύπρου οδηγήθηκε ο χρυσός Παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης, έπειτα από 32 ώρες συνεχούς κολύμβησης και έχοντας καλύψει περίπου 90 χιλιόμετρα.

Η προσπάθεια ξεκίνησε εκτάκτως το βράδυ της Τετάρτης, στις 22:00, από την Πάφο, αντί της Παρασκευής το πρωί, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Η αλλαγή κρίθηκε αναγκαία από την ομάδα του αθλητή, σε μια προσπάθεια να προλάβει την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών που προβλεπόταν.

Ο Ταϊγανίδης συνέχισε την κολύμβηση για 32 συνεχόμενες ώρες, διανύοντας περίπου 90 χιλιόμετρα στη θάλασσα. Ωστόσο, η επιδείνωση του καιρού οδήγησε τελικά στη διακοπή της προσπάθειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας του, η Λιμενική Αστυνομία Κύπρου έδωσε ρητή εντολή τόσο στα σκάφη συνοδείας όσο και στον ίδιο τον κολυμβητή να αποχωρήσουν άμεσα από το νερό, λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση για τη διακοπή, όπως επισημαίνεται, δεν συνδέθηκε με την κατάσταση του αθλητή.

Η ομάδα του αναφέρει ότι ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης βρισκόταν σε καλή σωματική και πνευματική κατάσταση και επιθυμούσε να συνεχίσει την προσπάθειά του. Ωστόσο, μπροστά στην επιδείνωση των συνθηκών και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, η ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων επέβαλε την αποχώρηση.

Παρά το γεγονός ότι η προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε, η ομάδα του Παραολυμπιονίκη κάνει λόγο για έναν ακόμη μεγάλο αγώνα αντοχής, θέλησης και ψυχικής δύναμης, με στόχο την ενίσχυση του έργου του ΠΑΣΥΚΑΦ Κύπρου.

Η ομάδα του Χαράλαμπου Ταϊγανίδη ευχαρίστησε, τέλος, τα μέσα ενημέρωσης, τους χορηγούς, την ομάδα υποστήριξης και τον κόσμο που στάθηκε στο πλευρό του καθ' όλη τη διάρκεια της προσπάθειας.