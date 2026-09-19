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Διέκοψε μετά από 32 ώρες και 90 χλμ. κολύμβησης ο Ταϊγανίδης με εντολή της Λιμενικής λόγω επιδείνωσης του καιρού

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Διέκοψε μετά από 32 ώρες και 

Στην αναγκαστική διακοπή της υπερπροσπάθειάς του στην ανοιχτή θάλασσα της Κύπρου οδηγήθηκε ο χρυσός Παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης, έπειτα από 32 ώρες συνεχούς κολύμβησης και έχοντας καλύψει περίπου 90 χιλιόμετρα.

Η προσπάθεια ξεκίνησε εκτάκτως το βράδυ της Τετάρτης, στις 22:00, από την Πάφο, αντί της Παρασκευής το πρωί, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Η αλλαγή κρίθηκε αναγκαία από την ομάδα του αθλητή, σε μια προσπάθεια να προλάβει την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών που προβλεπόταν.

Ο Ταϊγανίδης συνέχισε την κολύμβηση για 32 συνεχόμενες ώρες, διανύοντας περίπου 90 χιλιόμετρα στη θάλασσα. Ωστόσο, η επιδείνωση του καιρού οδήγησε τελικά στη διακοπή της προσπάθειας.

 Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας του, η Λιμενική Αστυνομία Κύπρου έδωσε ρητή εντολή τόσο στα σκάφη συνοδείας όσο και στον ίδιο τον κολυμβητή να αποχωρήσουν άμεσα από το νερό, λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση για τη διακοπή, όπως επισημαίνεται, δεν συνδέθηκε με την κατάσταση του αθλητή.

Η ομάδα του αναφέρει ότι ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης βρισκόταν σε καλή σωματική και πνευματική κατάσταση και επιθυμούσε να συνεχίσει την προσπάθειά του. Ωστόσο, μπροστά στην επιδείνωση των συνθηκών και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, η ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων επέβαλε την αποχώρηση.

Παρά το γεγονός ότι η προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε, η ομάδα του Παραολυμπιονίκη κάνει λόγο για έναν ακόμη μεγάλο αγώνα αντοχής, θέλησης και ψυχικής δύναμης, με στόχο την ενίσχυση του έργου του ΠΑΣΥΚΑΦ Κύπρου.

Η ομάδα του Χαράλαμπου Ταϊγανίδη ευχαρίστησε, τέλος, τα μέσα ενημέρωσης, τους χορηγούς, την ομάδα υποστήριξης και τον κόσμο που στάθηκε στο πλευρό του καθ' όλη τη διάρκεια της προσπάθειας.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

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