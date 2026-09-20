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Σύλληψη 19χρονου για κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων και τροχαία αδικήματα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Στη σύλληψη 19χρονου προχώρησε η Αστυνομία τα ξημερώματα σήμερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά τα αδικήματα της κατοχής διαρρηκτικών εργαλείων κατά τη διάρκεια της νύχτας, της αλόγιστης και επικίνδυνης οδήγησης, της οδήγησης χωρίς άδεια οδήγησης, της οδήγησης χωρίς πιστοποιητικό ασφάλισης, της χρήσης ακινητοποιημένου οχήματος και της μη συμμόρφωσης σε σήμα αστυνομικού.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 9.00 χθες βράδυ, μέλη του ΟΠΕ Πάφου, κατά τη διάρκεια περιπολίας, εντόπισαν όχημα σε περιοχή της Πάφου να πραγματοποιεί επανειλημμένα επικίνδυνους ελιγμούς και πλαγιολισθήσεις, θέτοντας σε κίνδυνο άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.

Τα μέλη της Αστυνομίας έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο αυτός παρέλειψε να συμμορφωθεί και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη του οχήματος.

Το καταδιωκόμενο όχημα κατέληξε σε αδιέξοδο δρόμο, όπου ο οδηγός και οι δύο συνεπιβάτες του το εγκατέλειψαν και τράπηκαν σε φυγή πεζοί, αφήνοντας τη μηχανή του οχήματος σε λειτουργία. Σε έρευνα που ακολούθησε στο όχημα, εντοπίστηκαν διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, προέκυψε μαρτυρία εναντίον 19χρονου, ο οποίος συνελήφθη γύρω στις 1:00 μετά τα μεσάνυχτα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης διάρκειας δύο ημερών.

Το ΤΑΕ και η Τροχαία Πάφου συνεχίζουν τις εξετάσεις.

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