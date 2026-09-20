Ιεροκήπια 2026 :Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη ρυθμό στη Γεροσκήπου

Με μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, γεμάτη ρυθμό, ενέργεια και δυνατές ερμηνείες, συνεχίστηκε το πρόγραμμα των Ιεροκηπίων 2026, στην «Κάτω Βρύση» στη Γεροσκήπου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει μια ιδιαίτερη συναυλία κλασικών κρουστών από το Cyprus Percussion Group, το οποίο παρουσίασε ένα πρόγραμμα που ανέδειξε τον ξεχωριστό ήχο, τη δυναμική και την εκφραστικότητα των κρουστών.

Οι μουσικές εναλλαγές και ο έντονος ρυθμός δημιούργησαν μια όμορφη ατμόσφαιρα, με τους παρευρισκόμενους να ανταποκρίνονται θερμά και να μοιράζονται μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία.

Η βραδιά αποτέλεσε ακόμη μία σημαντική στιγμή στο φετινό πρόγραμμα των Ιεροκηπίων, ενός θεσμού που συνεχίζει να φέρνει τη μουσική και τον πολιτισμό πιο κοντά στο κοινό.

Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν θερμά τους μουσικούς του Cyprus Percussion Group, αλλά και όλους όσοι έδωσαν το «παρών» και συμμετείχαν στη βραδιά.

Τα Ιεροκήπια 2026 συνεχίζονται, με νέες μουσικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που αναμένεται να προσφέρουν ακόμη περισσότερες όμορφες στιγμές στο κοινό.