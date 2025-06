Ξεκινά άμεσα την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών ο Δ. Ακάμα, συνάντηση στο Bridisi της Ιταλίας

Ξεκινά άμεσα την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών ο Δήμος Ακάμα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στα πλαίσια του Eυρωπαϊκού Xρηματοδοτούμενου έργου PROLIGHTMED "Progressive solutions in greener optimization of public lighting in Euro-med area" ο Δήμαρχος Ακάμα παρευρέθηκε σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Bridisi στην Ιταλία.

Όπως αναφέρεται στα πλαίσια του έργου, ο Δήμος Ακάμα με συνολικό προϋπολογισμό 456.350 ευρώ, θα ξεκινήσει άμεσα την τοποθέτηση φωτοβολταικών πλαισίων σε ειδικά σχεδιασμένα σκέπαστρα στο χώρο στάθμευσης του δημοτικού σταδίου Πέγειας, με απώτερο σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας με τη μείωση του κόστους των ετήσιων δημόσιου φωτισμού.



Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Ιουνίου παρευρέθηκαν και οι Δήμαρχοι των εταίρων του έργου Tuzi, Lezhe και Bridisi, καταλήγει η ανακοίνωση.