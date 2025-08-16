Διοικητική Έρευνα Αναφορικά με Ανταπόκριση σε Κλήση Πολιτών για Πυρκαγιά στην Επαρχία Πάφου την Παρασκευή

Διοικητική Έρευνα ξεκίνησε αναφορικά με ανταπόκριση σε κλήση πολιτών για πυρκαγιά στην Επαρχία Πάφου την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ,αναφορικά δημοσίευσης που έγινε σήμερα 16/08/2025 σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία γίνεται αναφορά σε ανάρμοστη ανταπόκριση από μέλος της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης 112, σε κλήση πολίτη που χθες 15/08/2025 επικοινώνησε με την Υπηρεσία για να αναφέρει ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά σε περιοχή στην επαρχία Πάφου, από την πρώτη στιγμή που η εν λόγω δημοσίευση περιήλθε στην αντίληψη της Αστυνομίας και της Ηγεσίας της.

Κατόπιν τούτου ο Αναπληρωτής Αρχηγός Αστυνομίας, κ. Πανίκος Σταύρου, έδωσε οδηγίες για διεξαγωγή διοικητικής έρευνας, για εντοπισμό του μέλους της Αστυνομίας που ανταποκρίθηκε στην τηλεφωνική κλήση, για διερεύνηση του περιστατικού, καθώς και για περαιτέρω ενέργειες.