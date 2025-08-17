Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Newsroom

Τριαντατετράχρονη το θύμα του φόνου στην Χλώρακα και 14χρονος το θύμα της απόπειρας φόνου, αυτοτραυματίστηκε ο φερόμενος δράστης

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Τριαντατετράχρονη είναι το θύμα του φόνου στην Χλώρακα και 14χρονος το θύμα της απόπειρας φόνου, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης με θύμα μια 34χρονη γυναίκα και απόπειρα φόνου εναντίον 14χρονου, αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν σήμερα γύρω στις 17:30 σε διαμέρισμα στη Χλώρακα.

Ο 53χρονος φερόμενος δράστης, που εμπλέκεται στην υπόθεση, αυτοτραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε για νοσηλεία και ο 14χρονος.

Η σκηνή έχει αποκλειστεί, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται η άφιξη ιατροδικαστών και της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited