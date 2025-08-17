Τριαντατετράχρονη το θύμα του φόνου στην Χλώρακα και 14χρονος το θύμα της απόπειρας φόνου, αυτοτραυματίστηκε ο φερόμενος δράστης

Τριαντατετράχρονη είναι το θύμα του φόνου στην Χλώρακα και 14χρονος το θύμα της απόπειρας φόνου, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης με θύμα μια 34χρονη γυναίκα και απόπειρα φόνου εναντίον 14χρονου, αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν σήμερα γύρω στις 17:30 σε διαμέρισμα στη Χλώρακα.

Ο 53χρονος φερόμενος δράστης, που εμπλέκεται στην υπόθεση, αυτοτραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε για νοσηλεία και ο 14χρονος.

Η σκηνή έχει αποκλειστεί, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται η άφιξη ιατροδικαστών και της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών.