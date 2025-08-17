Υπό έλεγχο η φωτιά μεταξύ Τσάδας – Κοίλης, παραμένουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης , λέει ο Κεττής

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Τσάδας – Κοίλης, σύμφωνα με ανάρτηση στην Πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή.

Η πυρκαγιά, ανέφερε ο κ. Κεττής, έχει οριοθετηθεί και κατέκαυσε περίπου ένα (1) τετραγωνικό χιλιόμετρο από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και αριθμό δέντρων. Πρόσθεσε πως παραμένουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης σε ετοιμότητα για τυχόν αναζωπυρώσεις και τελικές κατασβέσεις, σημειώνοντας πως οι δυνάμεις πυρόσβεσης θα παραμείνουν στη σκηνή για όσο χρειαστεί.

Επιπρόσθετα, συνέχισε, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε έξω από οικίες της κοινότητας Τσάδας, οι οποίες κινδύνευαν άμεσα και προστατεύθηκαν. Έγινε άμεση ενεργοποίηση, όπως έχει αναφερθεί, τόσο του Εθνικού Σχεδίου ΠΥΡΣΟΣ όσο και του ΙΚΑΡΟΣ 2, με έδρα το Κέντρο Συντονισμού Ζήνων (ΚΣΕΔ) με τη συμμετοχή των αρμόδιων Υπουργών, Αρχιπύραρχου, Υπαρχηγού Αστυνομίας και εκπροσώπων όλων των εμπλεκομένων Υπηρεσιών. Στην πυρκαγιά, σημείωσε ο κ. Κεττής, και στη διοίκηση στο προωθημένο κέντρο ελέγχου μετέβη ο Β/ΕΥΠΣ Πάφου και ο Διευθυντής Επιχειρήσεων της Π.Υ. Πρόσθεσε πως μετά από οδηγίες του Υπαρχηγού Αστυνομίας, λειτούργησε ομάδα χειρισμού κρίσεων στην Επαρχία Πάφου υπό τον Αστυνομικό Διευθυντή.

Προέβηκαν επίσης, σημείωσε, σε εκκενώσεις 10 οικιών μαζί με την Πολιτική Άμυνα μεταξύ των κοινοτήτων ,Κοίλης - Τσάδας. Επιπρόσθετα, απέκοψαν, όπως είπε, τον δρόμο Κοίλης- Τσάδας λόγω της πυρκαγιάς και τον δρόμο Πάφου - Πολης Χρυσοχούς κυρίως λόγω των καπνών και της χαμηλής ορατότητας.

Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν συνολικά η Πυροσβεστική Υπηρεσία με 14 στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα, το Τμήμα Δασών με 7 πυροσβεστικά οχήματα, 6 προωθητές γαιών και 2 ομάδες πεζοπόρων με 55 δασοπυροσβέστες, η Πολιτική Άμυνα 10 Κ.Μ.Π με 30 άτομα, η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου με 1 υδροφόρο και 2 προωθητές γαιών, η Υπηρεσία Θήρας με δύο κινητές μονάδες πυρόσβεσης και 4 άτομα. Επίσης στο έργο πυρόσβεσης συνέδραμαν Οργανωμένα Εθελοντικά Σύνολα Support Cy και ΕΤΕΑ