Διαμαρτυρία κατοίκων Μελισσόβουνου για την φωτιά , κανένα μέτρο δεν έχει ληφθεί υποστηρίζουν

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Έντονη διαμαρτυρία εκφράζουν κάτοικοι της κοινότητας Τάλας και συγκεκριμένα στην περιοχή Μελισσόβουνου μετά και την εκ νέου πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή τους νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και επεκτάθηκε στην περιοχή Τσάδας και Κοίλης καθότι , όπως υποστηρίζουν, οι κατοικίες τους γειτνιάζουν με περιοχές με άγρια βλάστηση και κανένα μέτρο δεν έχει παρθεί όπως αντιπυρικές ζώνες.

Οι αντιπυρικές ζώνες σημειώνουν που έπρεπε να δημιουργηθούν γύρω από τους οικισμούς κι ευαίσθητες περιοχές συμβάλουν στην αποκοπή της φωτιάς και στην εξάπλωση της.

Πρόκειται ανέφεραν στο «Π» για την δεύτερη πυρκαγιά μέσα σε λίγες ημέρες στην περιοχή τους.

Παρότι πρόσθεσαν, δόθηκαν οδηγίες στο Κ.Σ. και από την Έπαρχο Πάφου, και την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τους άλλους αρμόδιους φορείς, εντούτοις δεν έχουν προβεί σε οποιοδήποτε μέτρο. Προσθέτουν επίσης πως το απόγευμα της Κυριακής απειλήθηκαν οι κατοικίες τους και για αυτό διαμαρτύρονται έντονα.

Οι διαμαρτυρίες είναι έντονες και έχουν γίνει και σε προσωπικό επίπεδο στον κοινοτάρχη ούκ ολίγες φορές,όπως σημειώνουν .

Επισημαίνουν επίσης πως μεγάλος αριθμός οικοπέδων ενώ υπάρχει σχετική νομοθεσία, ότι οι ιδιοκτήτες πρέπει να τα καθαρίσουν και εάν δεν ανταποκριθούν οι ίδιοι, να καθαριστούν από τα το Κ.Σ. και ακολούθως να τους αποσταλεί ο λογαριασμός, εξακολουθεί η κοινοτική αρχή να μην αντιδρά.

Προσθέτουν επίσης πως ως κάτοικοι θα διαμαρτυρηθούν έντονα με γραπτές επιστολές προς το Υπουργείο Εσωτερικών αν δεν ληφθούν μέτρα.

