Την λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας προωθεί ο Αντιδήμαρχος Κονιών του Δήμου Ιεροκηπίας Κυριάκος Κυριάκου.

Μιλώντας σε μουσική εκδήλωση που διοργάνωσε το Κέντρο Νεότητας Κονιών το βράδυ της Δευτέρας η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του, ο κ. Κυριάκου ανέφερε πως το Κέντρο Νεότητας Κονιών, ζητά ένα συμβουλευτικό ρόλο προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση με σκοπό να καταγράφουν και να προωθούν στη Τοπική Αυτοδιοίκηση τις εισηγήσεις των νέων για ότι τους αφορά και επηρεάζει.

Ο κ. Κυριάκου σημείωσε, πως αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας το οποίο θα αποτελεί μία δομή συνεχούς και ουσιαστικής σύνδεσης και διαλόγου της νεολαίας με τις τοπικές αρχές, ούτως ώστε, ο Δήμος να εντοπίζει τα ενδιαφέροντα και τα προβλήματα των νέων και να προωθεί την επίλυση των.

Ο κ. Κυριάκου δεσμεύτηκε να εγγράψει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιου του Δήμου Ιεροκηπίας για την λειτουργία αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας.

Πρόσθεσε επίσης πως το Κέντρο Νεότητας με την δράση του, αποτελεί φυτώριο υγειούς νεολαίας που ωθεί τους νέους στο να γίνουν ενεργοί πολίτες. Οι δράσεις τους συνέχισε, είναι συνεχείς και ολόχρονες, είτε αυτές, όπως είπε, αφορούν τον πολιτισμό,είτε κοινωφελείς σκοπούς, είτε χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές εκδηλώσεις, είτε εκστρατείες καθαριότητας δηλώνοντας πάντα παρών.

Από την πλευρά της η πρόεδρος του Κέντρου Νεότητας Κονιών Άντρη Αναστασίου σε χαιρετισμό της στην εκδήλωση αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις ολόχρονες δράσεις του Κέντρου Νεότητας Κονιών ενώ ευχαρίστησε τον Αντιδημάρχο Κονιών, Κυριάκο Κυριάκου για την μεγάλη οικονομική στήριξη του προς το σωματείο τους. Ευχαρίστησε τέλος και την Σχολική Εφορεία του Δήμου Ιεροκηπίας για την παραχώρηση του χώρου αλλά και όλους τους εθελοντές.

Στην εκδήλωση που σημείωσε μεγάλη επιτυχία, συμμετείχαν ο καταξιωμένος Έλληνας καλλιτέχνης Στέλιος Διονυσίου και η αγαπημένη Έλενα Ανδρέου.