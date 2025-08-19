Πώς πέρασε το πρώτο 24ωρο μετά το εξιτήριο ο Γιώργος Μαζωνάκης -Η επιστροφή στο σπίτι και το δείπνο

Ο δημοφιλής τραγουδιστής νοσηλεύτηκε στην ψυχιατρική κλινική από το πρωί της Πέμπτης 14 Αυγούστου με εισαγγελική εντολή έπειτα από αίτημα που υπέβαλε η οικογένειά του. Ο ίδιος μέσω ανακοίνωσής του κατηγόρησε τα μέλη της οικογένειάς του ότι τον «τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί».

Η οικογένεια του τραγουδιστή από τη δική της πλευρά, μέσω ανακοίνωσης, τόνισε ότι μοναδικό τους μέλημα είναι η υγεία του τραγουδιστή.

Πώς πέρασε ο Γιώργος Μαζωνάκης το πρώτο 24ωρο μετά το εξιτήριο

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στο σπίτι του μετά το εξιτήριο με τον δικηγόρο του και λίγο αργότερα πήγαν για φαγητό.

Η εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» επικοινώνησε με τον δικηγόρο του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργο Μερκουλίδη, ο οποίος ανέφερε ότι ο τραγουδιστής δεδομένης της συνθήκης βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση και προσπαθεί να διαχειριστεί με ψυχραιμία την περιπέτεια που βίωσε.

Σύμφωνα πάντα με τον δικηγόρο του, η τετραήμερη νοσηλεία ήταν ιδιαίτερα απαιτητική τονίζοντας μάλιστα πως ακόμη και για τον ίδιο, το δίωρο που πέρασε επισκεπτόμενος τον εντολέα του στο Δρομοκαϊτειο, ήταν ιδιαίτερα δύσκολο.

Παράλληλα, όπως ανέφερε η δημοσιογράφος Σοφία Νεφέλη Κατσούλη: «Επιβεβαιώνει ο δικηγόρος ότι θα προχωρήσει σε περαιτέρω εξετάσεις ο Γιώργος Μαζωνάκης, για να κλείσει αυτό που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Θέλει να φύγει κάθε σκιά από το πρόσωπό του και για τυχόν εικασίες για την ψυχική του υγεία. Πέρα από την πικρία και την απογοήτευσή του για την ακούσια νοσηλεία του, είναι σε πολύ καλή ψυχολογική

Επίσης, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Αλέξη Μίχα, παραμένει σε ισχύ η επαγγελματική συμφωνία του με γνωστό νυχτερινό κέντρο για την ερχόμενη φθινοπωρινή σεζόν.

