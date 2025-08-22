Ζητούν παρέμβαση δύο υπουργών για υπαίθριο πάρτυ το Σάββατο στον Ακάμα

Σε καταγγελία προς το Τμήμα Περιβάλλοντος για τη διοργάνωση, χωρίς περιβαλλοντική έγκριση, υπαίθριου ιδιωτικού πάρτυ αύριο Σάββατο 23/08/2025 και δημοτικού φεστιβάλ στις 28/08/2025, με ήχο και φωτισμό στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας, εντός και πλησίον των περιοχών Natura 2000 και ΖΕΠ στη Χερσόνησο του Ακάμα, καθώς και στη Ζώνης Προστασίας της Παραλίας, προέβη η οικολογική οργάνωση Terra Cypria. Για αυτό τον λόγο, με επιστολές προς τους αρμόδιους Υπουργούς, δηλαδή Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, τους ζητούν όπως διασφαλίσουν την άμεση και πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και την αποτροπή της διοργάνωσης 3 οποιασδήποτε υπαίθριας εκδήλωσης από το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου. Την ίδια ώρα το Terra Cypria ζητά εξηγήσεις για ανακατασκευή υφιστάμενου εστιατορίου, ανέγερση νέων οικοδομών, επέκταση χώρου στάθμευσης και διάνοιξη πρόσβασης προς την παραλία, εντός και πλησίον των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 Ειδική Ζώνη Διατήρησης Χερσόνησος Ακάμα (CY4000010) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα (CY4000023), καθώς και της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας.

Τα επηρεαζόμενα είδη στην περιοχή

Στις επιστολές προς τους δύο υπουργούς αναφέρεται «ότι η διοργάνωση υπαίθριων εκδηλώσεων, όπως ιδιωτικά πάρτι και δημοτικά φεστιβάλ, στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας δύναται να επιφέρει ιδιαίτερα σημαντικές και αρνητικές στους στόχους διατήρησης και στην ακεραιότητα των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000. Όσον αφορά την ΕΖΔ Χερσόνησος Ακάμα (CY4000010), τα επηρεαζόμενα είδη χαρακτηρισμού και προτεραιότητας περιλαμβάνουν τις θαλάσσιες χελώνες (*Chelonia mydas και *Caretta caretta) που αναπαράγονται στην παρακείμενη παραλιακή περιοχή της Τοξεύτρας, από την οποία είναι πλήρως ορατή η ανάπτυξη και η εξέδρα, καθώς και τη Μεσογειακή φώκια (*Monachus monachus), είδος το οποίο χρησιμοποιεί την θαλάσσια και παράκτια περιοχή Αγίου Γεωργίου Πέγειας για τροφοληψία και ξεκούραση. Όσον αφορά την ΖΕΠ Χερσόνησος Ακάμα (CY4000023), τα επηρεαζόμενα είδη χαρακτηρισμού περιλαμβάνουν υδρόβια/παρυδάτια πτηνά και πελαγικά θαλασσοπούλια, με σημαντικότερο τον Θαλασσοκόρακα (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii), είδος το οποίο αναπαράγεται στην Γερόνησο που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Άγιο Γεώργιο Πέγειας».

Ζητούν από τους Υπουργούς άμεση και πλήρη εφαρμογή νομοθεσίας

«Με βάση τα πιο πάνω και δεδομένου ότι δεν έχει παραχωρηθεί οποιαδήποτε περιβαλλοντική έγκριση διοργάνωσης υπαίθριων εκδηλώσεων με ήχο και φωτισμό στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας, εντός και πλησίον των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 ΕΖΔ (CY4000010) και ΖΕΠ (CY4000023) Χερσόνησος Ακάμα, καθώς και της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας, αλλά και της επικείμενης απειλής ζημίας, λόγω της διοργάνωσης ιδιωτικού πάρτι στις 23/08/2025 και δημοτικού φεστιβάλ στις 28/08/2025, σας παρακαλούμε, ως καθ’ ύλην αρμόδιους Υπουργούς, όπως διασφαλίσετε την άμεση και πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και την αποτροπή της διοργάνωσης 3 οποιασδήποτε υπαίθριας εκδήλωσης από το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου», σημειώνει το Terra Cypria.