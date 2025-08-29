Συγχαρητήρια Δ. Πάφου στην Pafos FC για τη πρόκρισή της στη League Phase του UEFA Champions League

Tα συγχαρητήρια του απένειμε ο Δήμος Πάφου στην Pafos FC για τη θριαμβευτική πρόκρισή της στη League Phase του UEFA Champions League!

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της τοπικής αρχής η ιστορική αυτή επιτυχία γεμίζει με υπερηφάνεια την πόλη της Πάφου και κατατάσσει την ομάδα της Πάφου στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο.

O Δήμος Πάφου εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές, την τεχνική ηγεσία και τη διοίκηση για την τεράστια αυτή διάκριση, που προβάλλει την Πάφο σε ολόκληρη την Ευρώπη, καταλήγει στην ανακοίνωση του.