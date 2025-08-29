Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Καμία εργασία επιχωμάτωσης στις θαλασσινές σπηλιές, λέει ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Σε καθαρισμό του γεωργικού της τεμαχίου προχώρησε η ιδιοκτήτρια του πριν από περίοδο τεσσάρων μηνών στην περιοχή των θαλασσινών σπηλιών και σε αυτό οφείλονται οι χωματουργικές εργασίες ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης.

Σήμερα είπε κ. Πιττοκοπίτης κλιμάκιο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου επισκέφτηκε την περιοχή και όπως διαπιστώθηκε δεν διεξάγεται καμία εργασία.

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε πως η ιδιοκτήτρια του συγκεκριμένου γεωργικού τεμαχίου είχε προχωρήσει στην καλλιέργεια μαντόρων τα προηγούμενα χρόνια. Ακολούθως το χωράφι της εγκαταλείφθηκε και λόγω της πυκνής βλάστησης προέβει στον καθαρισμό των θάμνων και των κατεστραμένων μαντόρων για να προχωρήσει εκ νέου σε γεωργική αξιοποίηση του χωραφιού της, αλλά πριν από τέσσερις περίπου μήνες.  Πρόσθεσε ωστόσο πως όταν ζητήθηκε στην ιδιοκτήτρια προ τεσσάρων μηνών να σταματήσει τις εργασίες επιχωμάτωσης , αυτή το έπραξε άμεσα.  

Εάν επρόκειτο για μεγάλες αναβαθμίσεις είπε ο κ. Πιττοκοπίτης χρειάζεται άδεια από το Τμήμα Πολεοδομίας, αλλά σ’ αυτή την περίπτωση οι εργασίες που έγιναν στο διάστημα των προηγούμενων μηνών ήταν μικρές, συμπλήρωσε.

Επεσήμανε ωστόσο πως ο ΕΟΑ Πάφου θα προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους της περιοχής. Πρόσθεσε ωστόσο πως όταν ζητήθηκε στην ιδιοκτήτρια προς τεσσάρων μηνών να σταματήσει τις εργασίες επιχωμάτωσης , αυτή το έπραξε άμεσα. 

