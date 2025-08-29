Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Newsroom

Νομικά μέτρα κατά ιδιοκτήτη τεμαχίου για επιχωματώσεις κοντά στις θαλασσινές σπηλιές, λέει o Διευθυντής του Τμ. Περιβάλλοντος

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί για το θέμα των επιχωματώσεων σε τεμάχιο που βρίσκεται στην περιοχή των θαλασσινών σπηλιών, δήλωσε ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος Δρ. Χριστόδουλο Μεσημέρης, σημειώνοντας παράλληλα ότι το Τμήμα και ο ΕΟΑ Πάφου θα κινηθούν νομικά εναντίον του ιδιοκτήτη του τεμαχίου. Τις νέες εργασίες στην ευαίσθητη περιοχή των θαλασσινών σπηλιών κατήγγειλε την Πέμπτη το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών.

Ο κ. Μεσημέρης ανέφερε πως έχουν ενημερωθεί ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου, ο Δήμος Ακάμα,η Επαρχιακή Διοίκηση, το Τμήμα Δασών και η Υπηρεσία Θήρας, ενώ, όπως είπε, έχει ζητηθεί από τον ΕΟΑ να πάρει μέτρα για αποκατάσταση και να επιβάλει την νομοθεσία του. Αυτή την στιγμή ωστόσο, συνέχισε ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, δεν διεξάγονται εργασίες και παρακολουθούν συνεχώς το θέμα.

Πρόσθεσε επίσης πως θα κινηθούν νομικά με τον ΕΟΑ εναντίον του ιδιοκτήτη του τεμαχίου, όπως είπε. Κληθείς να σχολιάσει πότε έγιναν οι εργασίες ο κ. Μεσημέρης σημείωσε πως οι τελευταίες εργασίες φέρεται να είναι πρόσφατες, δηλαδή το τελευταίο δεκαπενθήμερο που ήταν κλειστά τα εργοτάξια. Πρόκειται, όπως είπε, για χωματουργικές εργασίες. Ανέφερε επίσης πως το τεμάχιο βρίσκεται εκτός της περιοχής Natura, προσθέτντας ότι δεν γνωρίζουν τις προθέσεις του ιδιοκτήτη του τεμαχίου γης, το οποίο είναι γεωργικό.

Απαντώντας σε ερώτηση ο κ. Μεσημέρης είπε πως η περιοχή των θαλασσινών σπηλιών είναι μια ευαίσθητη περιοχή για την οποία πρέπει να καταβληθεί «κάθε δυνατή προσπάθεια» να αποφευχθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ειδικότερα στο θέμα του είδους της φώκιας, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως προστατευόμενη. Επιβάλλεται, σημείωσε, «ένας μηχανισμός για συνεχή παρακολούθηση και για θέματα έργων και δραστηριοτήτων», προσθέτοντας πως θα προχωρήσουν σε πρόσθετες ενέργειες για να διαφυλάξουν την περιοχή όπως και τις υπόλοιπες προστατευόμενες περιοχές.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

