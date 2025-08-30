Λαοί που αποκόπτονται από τις ρίζες τους δεν έχουν μέλλον είπε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου

Το μήνυμα πως λαοί που αποκόπτονται από τις ρίζες τους, δεν έχουν μέλλον έστειλε από την γιορτή χαρουπιού ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου το βράδυ της Παρασκευής.

Σε δηλώσεις του στην εκδήλωση για το χαρούπι που διοργάνωσε για 13η χρονιά ο Δήμος Ακάμα στον χώρο του Αγίου Γεωργίου Πέγειας, ο κ. Πιττοκοπίτης έστειλε το μήνυμα πως πρέπει να συνυπάρχουν όλα, ο άνθρωπος και το φυσικό περιβάλλον οι φώκιες και οι χελώνες.

Η παρουσία συνέχισε, χιλιάδων συμπολιτών μας είναι η απάντηση σε όλους αυτούς που με νύχια και με δόντια τις τελευταίες ημέρες προσπάθησαν με όλα τα θεμιτά και αθέμιτα μέσα να ακυρώσουν την εκδήλωση. Αυτού του είδους οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνέχισε ο κ. Πιττοκοπίτης, είναι οι ρίζες μας που μας ενώνουν το παρελθόν με το παρών και το μέλλον.

Πρόσθεσε πως λαοί που δεν σέβονται την κουλτούρα τους και αποκόπτονται από τις ρίζες τους, δεν έχουν μέλλον.

Εμείς είπε ο κ.Πιττοκοπίτης δεν θα συμβιβαστούνε με αυτές τις θεωρίες και τις νοοτροπίες. Είμαστε εδώ που είναι οι ρίζες μας και θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ κατέληξε.

Στο μεταξύ όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Πέγειας Ανδρέας Χριστοδούλου ο Δήμος Ακάμα είναι και θα παραμείνει αρωγός παρόμοιων εκδηλώσεων οι οποίες τονώνουν και αναδεικνύουν τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής , κατέληξε.

Εξάλλου σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ. Ακάμα οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία στην γιορτή χαρουπιού, να απολαύσουν παραδοσιακά εδέσματα με βάση το χαρούπι, πλούσιες κυπριακές γεύσεις και ένα αυθεντικό πολιτιστικό πρόγραμμα.

Όπως αναφέρεται, το χαρούπι, ο «μαύρος χρυσός», βοήθησε την οικονομία της περιοχής αλλά και πολλές οικογένειες της Πέγειας, αφού γίνονταν εξαγωγές στην Αγγλία, στη Γαλλία και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η χαρουπιά άλλωστε, προστίθεται στην ανακοίνωση, αποτελεί ένα από ταχαρακτηριστικά δέντρα του τόπου μας αφού η γη της Κύπρου φιλοξενεί χιλιάδες χαρουπιές. Επισημαίνεται ακόμη πως το πολύτιμο αυτό δώρο της φύσης δεν αποτελεί για τους Κύπριους μόνο μια βασική διατροφική πηγή, αλλά μια ζωντανή κληρονομιά που συνδέεται με κάθε πτυχή της ζωής, την καθημερινότητα και τις συνήθειές τους.

Κορυφαία στιγμή της βραδιάς ήταν η ζωντανή εμφάνιση του αγαπημένου Έλληνα καλλιτέχνη Ηλία Βρεττού, ο οποίος, μαζί με τη Γεωργία Βρανά και το μουσικό τους σχήμα, πρόσφεραν ένα μοναδικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, μελωδίες και διασκέδαση.