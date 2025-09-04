Προετοιμασία για το 20ό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου “Χρυσή Αφροδίτη” και το 5o Φεστιβάλ Γυναίκες στον Κινηματογράφο και στη Τηλεόραση-Κύπρος

Εντατικοποιούνται οι προετοιμασίες για την διοργάνωση στην Λευκωσία της 20ης έκδοση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου “Χρυσή Αφροδίτη” και του 5ο Φεστιβάλ Γυναίκες στον Κινηματογράφο και στη Τηλεόραση-Κύπρος (WIFTCYPRUS).

Οι εκδηλώσεις που προάγουν τον πολιτισμό θα πραγματοποιηθούν στη Λευκωσία, στην Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, από τις 22 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2025. Μια συναρπαστική εβδομάδα προβολών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και επαγγελματικών δραστηριοτήτων σας περιμένει, γιορτάζοντας το ταλέντο και τη δημιουργικότητα 60 κινηματογραφιστών που θα παρουσιάσουν τα έργα τους στο Φεστιβάλ, επιλεγμένα από 115 ταινίες που διαγωνίζονται σε πολλαπλές κατηγορίες από 52 χώρες.

Αυτή η εμπνευσμένη παρουσίαση υπόσχεται να αναδείξει διαφορετικές φωνές, ιστορίες και οράματα από όλο τον κόσμο. Η είσοδος είναι ελεύθερη στο κοινό. Σύμφωνα με τηνδιοργανώτρια Πέτρα Τερζή στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου στο Λήδρα Πάλας θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο Γυναίκες της Κύπρου δημιουργούν Περιβαλλοντικά για την Ειρήνη -“CWEP – Cyprus Women Environmental Peacemakers”.

Όπως είπε, η δράση CWEP πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Ελληνοκυπριακού NGO Γυναίκες στον Κινηματογράφο και στη Τηλεόραση-Κύπρος (WIFTCYPRUS) και του Τουρκοκυπριακού NGO Περιβαλλοντική Ένωση Λεύκας(ESLA) στο πλαίσιο του PLACE in Cyprus Small Grants Programme που επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο σκοπός του CWEP είναι σημειώνει σε γραπτή της ανακοίνωση, η δημιουργία ενός πρασίνου μνημείου στη Νεκρή Ζώνη για τους αγνοούμενους που απομένουν και από τις δύο κοινότητες, και μέσα από αυτή τη συμβολική ενέργεια να εκφραστεί ένα μήνυμα παγκόσμιας ειρήνης, προωθώντας ταυτόχρονα τις γυναικείες πρωτοβουλίες και την ενδυνάμωση των γυναικών σε δράσεις για την ειρήνη.

Προσθέτει πως η κορυφαία στιγμή της επετειακής διοργάνωσης για τα 20 χρόνιαείναι η τελετή Απονομής των Βραβείων Χρυσή Αφροδίτη, μαζί με τα καθιερωμένα Βραβεία Ζωής σε γυναίκες της Κύπρου που έχουν συμβάλει στον Πολιτισμό, στην Τέχνη και στην Ειρήνη, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Women in Film and Television – Cyprus (WIFT CYPRUS) στις 27 Σεπτεμβρίου.

Φέτος θα τιμηθεί μία Ελληνοκύπρια και μια Τουρκοκύπρια. Η τελετή θα περιλαμβάνει επίσης την Παγκόσμια Πρεμιέρα του τραγουδιού “CWEP – Cyprus WomenEnvironmentalPeacemakers”, σε ερμηνεία της “Δικοινοτικής Χορωδίας για την Ειρήνη - Λένα Μελανίδου”, συμβολίζοντας την ενότητα και τη συμφιλίωση μέσα από τον πολιτισμό.

Η κ. Τερζή σημειώνει πως το Φεστιβάλ φέρει την ευρωπαϊκή διάκριση EFFELabel (Europe for Festivals, Festivals for Europe) και οργανώνεται από την φιλανθρωπική πολιτιστική εταιρεία Cine@Art, υπό την αιγίδα του Δήμου Λευκωσίας, με τη στήριξη ξένων πρεσβειών και του Ιδρύματος WIFT CYPRUS - Γυναίκες στον Κινηματογράφο και στη Τηλεόραση-Κύπρος.

Από την ίδρυσή του το 2006, από τον αείμνηστο Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Πεύκιο Γεωργιάδη, το Φεστιβάλ έχει εξελιχθεί σε κορυφαίο θεσμό που προβάλλει την Κύπρο διεθνώς ως έναν μοναδικό και ενωτικό πολιτιστικό και κινηματογραφικό προορισμό.

Αφιερωμένο στους ανερχόμενους δημιουργούς, το Φεστιβάλ φιλοξενεί διεθνή κριτική επιτροπή με διαγωνιστικά τμήματα για πρώτες μεγάλου μήκους ταινίες (GoldenAphroditeAward), πρώτες ταινίες μικρού μήκους (CYIFFGotTalentAward), Women Films (Βραβείο Αφροδίτης),50/50 (ισότητα φύλων στα κινηματογραφικά credits),περιβάλλον & νεολαία (ταινίες και δράσεις για τη βιωσιμότητα).

Ακόμη CYPressVeteran’sAward (καταξιωμένοι σκηνοθέτες),NostimonImar (Έλληνες/Κύπριοι της Διασποράς),Phedon Papamichael Technical Award (παραγωγή & διεύθυνση φωτογραφίας) και Ντοκιμαντέρ, Animation & Mobile Films.

Παράλληλες εκδηλώσεις είναι το διήμερο συνέδριο: Cyprus Women Environmental Peacemakers (CWEP) με διακεκριμένες/ους ομιλήτριες/ες από την Κύπρο και το εξωτερικό (WIFTCYPRUS&ESLA).

Το CYIFF& WIFT CYPRUS Film Industry Meetings, παρουσιάσεις νέων έργων προς αναζήτηση συμπαραγωγών στην Κύπρο και πληροφορίες για χρηματοδότηση και διεθνή διανομή ταινιών, εργαστήριο από την Inessa Kraft: Filmmaking for Actors & Acting for Directors. Φωτογραφική Έκθεση: Γυναίκες της Κύπρου – Περιβάλλον και Ειρήνη, σε συνεργασία με την Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου – Τμήμα Λευκωσίας.

Επισημαίνεται επίσης πως οι σινεφίλ από τη Λευκωσία και όλη την Κύπρο θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ως μέλη της Ανεξάρτητης Κριτικής Επιτροπής.

Το φετινό πρόγραμμα αναμένεται να υποδεχτεί περισσότερους από 100 σκηνοθέτες, ηθοποιούς και παραγωγούς από την Κύπρο και το εξωτερικό, τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.cyprusfilmfestival.org και τηλ. 99798112, κα Πέτρα Τερζή.