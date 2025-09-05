Κενό στην ανάπτυξη διαπίστωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας και Τουρισμού στην Τηλλυρία

Τα προβλήματα που απασχολούν την ακριτική περιοχή Τηλλυρίας απασχόλησε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, αλλά και το κενό στην ανάπτυξη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Κυριάκο Χατζηγιάννη. Πρόθεση του προέδρου και των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού με την επιτόπια επίσκεψη τους στην περιοχή ήταν η ενημέρωση για τα προβλήματα της περιοχής και για τα χρονοδιαγράμματα εκπόνησης του Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης στην ακριτική περιοχή. Στην επιτόπια επίσκεψη και στην σύσκεψη μετείχαν οι τοπικές αρχές της περιοχής και οι ενασχολούμενοι με τον τουρισμό και εκπρόσωποι των εμπλεκομένων κυβερνητικών υπηρεσιών και τμημάτων. Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της σύσκεψης ο Κυριάκος Χατζηγιάννης πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανία και Τουρισμού της Βουλής ανέφερε πως σήμερα συζητήσανε θέματα για τα οποία ουσιαστικά υπάρχει μια διαπίστωση, και συγκεκριμένα υπάρχει ένα κενό στην ανάπτυξη.

Όπως εξήγησε, «σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως σοβαρό Κράτος όταν μια τόσο απομονωμένη περιοχή και λόγω γεωγραφίας και λόγο πολιτικής κατάστασης αλλά και λόγω της φθίνουσας δημογραφικής εξέλιξης στην ευρύτερη περιοχή της Τηλλυρίας να μην έχουμε ολοκληρωμένη πολιτική». Αυτό το οποίο χρειάζεται η περιοχή συνέχισε, είναι, « ότι πρέπει να υπάρξει μια διαφοροποίηση ως ειδικό καθεστώς που είναι ανύπαρκτο», και λέγοντας πως « δεν υπάρχει προηγούμενο εδώ στην Κύπρο, παρά μόνο εάν εξαιρέσουμε την περιοχή του Ριζοκαρπάσου με τους εγκλωβισμένους που και εκεί υπάρχει παρεμπόδιση λόγω της στρατιωτικής κατοχής και της παρεμπόδισης που επιβάλουν στην διακίνηση των πολιτών της δημοκρατίας.

Δυστυχώς είπε, και στην περιοχή Τηλλυρίας έχουμε το ανάλογο πρόβλημα, λόγω των αποστάσεων αλλά και της προσβασιμότητας που είναι από δύσκολη ως πολλές φορές σχεδόν αδύνατη. Εκτίμησε επίσης πως δεν δημιουργούνται προϋποθέσεις ανάπτυξης, δεν δημιουργούνται προϋποθέσεις επενδύσεων και όλα αυτά οδηγούν στο ότι ο κόσμος εγκαταλείπει. Ενδεικτικά ο κ. Χατζηγιάννης σημείωσε πως χάνονται ευκαιρίες και δεν μπορούμε να μιλήσουμε πλέον για ίση ανάπτυξη δικαιωμάτων και υπεράσπιση των πολιτών της περιοχής. Πρόσθεσε πως πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε ως Πολιτεία τι κάνουμε από τούδε και στο εξής. Εκτός σημείωσε, αν θέλουμε να παραδοθούμε, και διευκρινίζοντας πως η παράδοση, σημαίνει άμεση παράδοση στην υπογραφή μας στην τουρκική πλευρά λόγω της απομόνωσης.

Ο κ. Χατζηγιάννης σημείωσε πως εάν δεν παραμείνει κόσμος στην περιοχή και συνθήκες για να επιβιώσουν οι οικογένειες τότε θα υπάρξει εγκατάλειψη. Ερωτηθείς τι προτίθονται να κάνουν ως Επιτροπή ο κ. Χατζηγιάννης ανέφερε πως τους έχουν προβληματίσει δύο διαστάσεις. Πρώτον είπε, ότι «για να μπορέσουμε να κάνουμε οποιεσδήποτε διαφορετικές πολιτικές πρέπει να οριστεί νομοθετικά η ιδιαιτερότητα της περιοχής αυτής. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο πως μέσα από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο να δημιουργήσουμε δυνατότητες διαφοροποίησης ». Δεν μπορούμε, είπε χαρακτηριστικά να ακολουθούμε πολιτικές και να μην μπορούμε να τις εξειδικεύσουμε, αλλά και δεν μπορούμε συνέχισε, πάννω από όλα να μην εφαρμόζουμε μέτρα και ειδικές πολιτικές σε ειδικές περιοχές που το χρειάζονται, επειδή έρχονται όλες οι άλλες περιοχές και απαιτούν τα ίδια πράγματα, σημειώνοντας πως αυτό δεν μπορεί αυτό να συνεχιστεί.. Πρέπει είπε, « οπωσδήποτε να έχουμε αυτή την διαφοροποίηση και αυτή η διαφοροποίηση νομίζω ότι θα δημιουργεί την υποχρέωση στην εκάστοτε εκτελεστική εξουσία να εφαρμόζει ειδικές πολιτικές ειδικές αποφάσεις για την περιοχή της Τηλλυρίας».

Το δεύτερο που πολύ σωστά έχει τεθεί και από τους συνάδερφους του βουλευτές και από την Τοπική αρχή είναι το έκδηλο και το αδιέξοδο στις δυνατότητες προσβασιμότητας, συμπλήρωσε. Ερωτηθείς ποια λύση δίνουν στο θέμα της απομόνωσης, απάντησε πως η απομόνωση θα πρέπει να μετρηθεί στην δυνατότητα του πολίτη να ασκεί όλα του τα δικαιώματα, είτε αυτό είναι δικαίωμα υγείας, είτε είναι δικαίωμα εκπαίδευσης, είτε είναι δικαίωμα να έχει ένα μετρήσιμο εισόδημα για να μπορεί να δημιουργεί την ζωή του.

Από την στιγμή τόνισε, που όλα αυτά δεν μπορούν να διασφαλιστούν, «αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε καμία ίση αντιμετώπιση ή δεν υπερασπιζόμαστε ως Πολιτεία τα δικαιώματα της περιοχής και των ανθρώπων της».

Επίτροπος Περιβάλλοντος Αντωνία Θεοδοσίου

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Αντωνία Θεοδοσίου που προσκλήθηκε στην συνεδρία ανέφερε πως οι εξαγγελίες που έχει κάνει ο ΠτΔ πέρσι, στο τέλος του προηγούμενου χρόνου επιλαμβάνονται όλων των θεμάτων που ταλαιπωρούν και υποδεικνύει απομόνωση της Τηλλυρίας , όχι μόνο του Κάτω Πύργου. Υποστήριξε πως έχουν τεθεί σοβαρές βάσεις για την διενέργεια έργων δράσεων αλλά και πολιτικών σε πολλές πολιτικές που θα αντικατοπτρισθούν σε έργα. Αντιμετωπίζουν συνέχισε, « την περιοχή με το ειδικό καθεστώς μπορεί ήδη διοικητικά ή νομοθετικά αυτό να χρειάζεται να ρυθμιστεί και διαφορετικά. Άλλα ήδη απολαμβάνει ρυθμίσεις ειδικού καθεστώτος η περιοχή».

Για παράδειγμα αναφέρθηκε σε δράσεις που έχει αναλάβει και συμβάλει και το Γραφείο της, όπως είπε, η δημιουργία της πρώτης ενεργειακής κοινότητας για το σύμπλεγμα της Τηλλυρίας και λέγοντας πως ήδη θα γίνει ιδρυτική πράξη την επόμενη εβδομάδα . Ετοιμάζεται ήδη σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης , τυποποιητικός οδηγός κλιματικής ουδετερότητας, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει .

Έχουμε τόνισε, «ήδη ξεκινήσει με κάποια έργα στην περιοχή που είναι σε αυτή την κατεύθυνση ,που αποτελούν και ευθύνη του κάθε κράτους - μέλους να οδηγηθούμε προς κλιματική ουδετερότητα. Όπως επίσης και νομοθετικές ρυθμίσεις που ελπίζω σύντομα μέσω της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας να ρυθμιστούν όσον αφορά την νομοθεσία περί Δήμων και περί Κοινοτήτων όπου θα υποβάλλουμε και εμείς τις συμπληρωματικές μας προτάσεις στην πρόταση που έχει ήδη υποβληθεί από τον κ. Χατζηγιάννη. Όμως και πολλά άλλα πράγματα». Έχουμε τέλος ανέφερε ακούσει σήμερα και την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας και το Υφυπουργείο Τουρισμού σε τι μέτρα προβαίνουν στην περιοχή που είναι και εξειδικευμένα για την περιοχή .

Kοινοτάρχης Τηλλυρίας

Ο πρόεδρος του συμπλέγματος Τηλλυρίας και κοινοτάρχης Κάτω Πύργου Τηλλυρίας Νίκος Κλεάνθους εξέφρασε την ικανοποίησης του για την επιτόπια επίσκεψη της Επιτροπή Ενέργειας και Εμπορίου της Βουλής αλλά και της συζήτησης θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της. Θέσαμε είπε, « για πολλοστή φορά το κύριο θέμα της περιοχής το οποίο είναι θέμα επιβίωσης της περιοχής» προσθέτοντας πως εξέφρασαν επίσης τις ανησυχίες τους για την φθίνουσα πορεία που έχει η περιοχή . «Κάναμε συγκεκριμένες εισηγήσεις και ελπίζω ότι θα μεταφερθούν από την Βουλή εκεί που πρέπει και θα ληφθούν άμεσα μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν την προσπάθεια που γίνεται για διάσωση της περιοχής», κατέληξε ο κ. Κλεάνθους.