Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| People

Γκάι Πιρς και Πάμελα Άντερσον ενώνουν δυνάμεις στην ταινία «Queen of the Falls»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Πάμελα Άντερσον, η οποία πραγματοποιεί μια δυναμική επιστροφή στον κινηματογράφο, πρωταγωνίστησε στο ριμέικ του «The Naked Gun» της Paramount, δίπλα στον Λίαμ Νίσον το οποίο έχει ήδη ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις.

Ένα νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ βρίσκεται στα σκαριά και σε αυτό αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν δύο μεγάλα χολιγουντιανά ονόματα, η Πάμελα Άντερσον και ο Γκάι Πιρς.

Οι λεπτομέρειες για την πλοκή της ταινίας με τίτλο «Queen of the Falls», παραμένουν, προς το παρόν, επτασφράγιστο μυστικό, ωστόσο η πρώτη ανεπίσημη περιγραφή της υπόθεσης κάνει λόγο για μια «μουσική ιστορία με δύο ερωτευμένους που το σκάνε».

Η φιλόδοξη παραγωγή θα φέρει την υπογραφή του σκηνοθετικού διδύμου Rania Attieh και Daniel Garcia. Οι δύο δημιουργοί, που θα αναλάβουν τόσο το σενάριο όσο και τη σκηνοθεσία, έχουν τιμηθεί με το Βραβείο «Someone to Watch» στα Independent Spirit Awards για την ταινία τους «H.» το 2014.

Η μουσική της ταινίας αναμένεται να είναι εξίσου εντυπωσιακή, καθώς θα έχει την υπογραφή του βραβευμένου με Grammy, Marius De Vries, γνωστού για τη δουλειά του στα μιούζικαλ «La La Land» και «Moulin Rouge» ενώ τη χορογραφία θα επιμεληθεί η Celia Rowlson Hall. Στην παραγωγή του «Queens of the Fall» θα βρίσκονται η βραβευμένη με Όσκαρ Mollye Asher και η Shruti Ganguly, σύμφωνα με το Deadline.

Μετά την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ που απέσπασε για την ερμηνεία του στην ταινία «The Brutalist» ο Γκάι Πιρς, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη για το γουέστερν «Killing Faith» σε σκηνοθεσία Νεντ Κρόουλι. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες στις 3 Οκτωβρίου.

Η Πάμελα Άντερσον, η οποία πραγματοποιεί μια δυναμική επιστροφή στον κινηματογράφο, πρωταγωνίστησε στο ριμέικ του «The Naked Gun» της Paramount, δίπλα στον Λίαμ Νίσον το οποίο έχει ήδη ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις.

ΚΥΠΕ

Tags

People

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited