Υπό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή "Παούρα" στα Κελοκέδαρα της επαρχίας Πάφου

Υπό έλεγχο τέθηκε στις 12:33 η πυρκαγιά στην περιοχή "Παούρα" στα Κελοκέδαρα της επαρχίας Πάφου, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 10:53 , επιχείρησαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς επαρχίας Πάφου, με την υποστήριξη τριών πυροσβεστικών οχημάτων και πεζοπόρου τμήματος του Τμήματος Δασών και μιας φορητής μονάδας πυρόσβεσης της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.

Η πυρκαγιά κατέκαψε δύο εκτάρια περίπου από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση σε δύσβατη περιοχή.

Τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις υποστήριξαν με ρίψεις νερού πέντε πτητικά μέσα πυρόσβεσης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν στο μέρος της πυρκαγιάς για τελική κατάσβεση και αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.