Προσωρινό ναυάγιο για Σχολή Παραβατών Οδηγών – Ακυρώνεται ο διαγωνισμός

Αν και μετά την καθυστέρηση εφτά χρόνων, καθώς η σχετική νομοθεσία ψηφίστηκε τον Μάιο του 2018, το Υπουργείο Δικαιοσύνης βρέθηκε πολύ κοντά στο να ανακοινώσει αυτόν τον μήνα τη σύσταση και λειτουργία Σχολής Επιμόρφωσης Παραβατών Οδηγών σε Λευκωσία και Λεμεσό, διότι η διαδικασία του διαγωνισμού ήταν σε προχωρημένο στάδιο, τελικά η προσπάθεια δεν καρποφόρησε. Ο λόγος έχει να κάνει με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από έναν μόνο ιδιώτη προσφοροδότη, για τον οποίο στο τέλος, μετά από εξέταση της προσφοράς, διαφάνηκε ότι δεν πληρούσε έναν συγκεκριμένο όρο του διαγωνισμού, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η ακύρωση του διαγωνισμού. Σύμφωνα με πληροφόρηση του «Π», η προθεσμία προσφυγής του απορριφθέντα οικονομικού φορέα, ο οποίος προέρχεται από τον πανεπιστημιακό χώρο, έχει παρέλθει χωρίς να φτάσει προσφυγή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Νέα προσπάθεια προσέλκυσης

Μετά από αυτήν την εξέλιξη το Υπουργείο προτίθεται να διεξάξει τον Σεπτέμβριο έναν νέο και σύντομο γύρο επαφών με οικονομικούς φορείς της αγοράς, που αν και είχαν δείξει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό για τη δημιουργία της Σχολής, στο τέλος αποφάσισαν να μην υποβάλουν προσφορά μέχρι τον περασμένο Μάρτιο, όταν έληξε η διορία. Ήταν πανεπιστήμια, κολλέγια και εκπαιδευτικά κέντρα αδειοδοτημένα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ). Δεδομένου ότι κύριος λόγος της ακύρωσης του διαγωνισμού είναι η μοναδική προσφορά, οι λειτουργοί του Υπουργείου θα επιδιώξουν να συζητήσουν ξανά μαζί τους για να δουν εάν χρειάζεται να διαφοροποιηθούν κάποια σημεία των όρων του διαγωνισμού, ώστε να προσελκύσουν περισσότερους προσφοροδότες.

Στόχος είναι τον Οκτώβριο να επανα-προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, ώστε, αν δεν υπάρξουν ενστάσεις και άλλα εμπόδια, η Σχολή να λειτουργήσει τον προσεχή Απρίλιο. Για την απόφαση ακύρωσης του διαγωνισμού, υπήρξε καθοδήγηση και από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΑΔΣ).

Δύο κατηγορίες «φοιτητών»

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, στη Σχολή θα «φοιτούν» δύο κατηγορίες ατόμων, υποχρεωτικά και εθελοντικά. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται αυτοί που θα υποχρεώνονται από το δικαστήριο ή επειδή τους έχει επιβληθεί ποινή στέρησης άδειας οδήγησης για χρονική περίοδο από τρεις μήνες και άνω ή έχουν συμπληρώσει 16 βαθμούς ποινής ή περισσότερους και εντός ενός έτους από την ημερομηνία της προηγούμενης συμπλήρωσης ή υπέρβασης του ανώτατου ορίου βαθμών ποινής έχουν συμπληρώσει εκ νέου 16 βαθμούς. Η δεύτερη κατηγορία, αφορά όσους θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στα μαθηματα αυτόβουλα, λόγω μεγάλου αριθμού βαθμών ποινής, συγκεκριμένα 10 και άνω, ώστε ένας αριθμός να μειωθεί. Στην πρώτη περίπτωση η «φοίτηση» θα είναι δωρεάν, ενώ στη δεύτερη ο ενδιαφερόμενος θα καταβάλει το αντίτιμο.

Αρμοδιότητες και ευθύνες

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος θα διοργανώνει εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων και κατά περίπτωση εξετάσεις ή πρακτικές εφαρμογές. Ειδικότερα η Σχολή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και ευθύνες:

1. Τη διενέργεια εξειδικευμένων σειρών μαθημάτων για παραβάτες οδηγούς, ανάλογα με τα αδικήματα που έχουν διαπράξει, σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Οι ενότητες και το περιεχόμενο κάθε εξειδικευμένης σειράς μαθημάτων καταρτίζονται από τον Ανάδοχο και θα εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή και το περιεχόμενο τους θα δημιουργείται στη βάση των οδηγιών/κατευθυντήριων γραμμών του Συντονιστή ή/και της ομάδας έργου της Αναθέτουσας Αρχής.

2. Τη διεξαγωγή ανάλογων εξετάσεων και πρακτικής άσκησης μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των μαθημάτων.

3. Την έκδοση βεβαιώσεων επιτυχούς παρακολούθησης στους επιτυχόντες στις εξετάσεις.

4. Την ενημέρωση του Αναδόχου και της Αστυνομίας και του σχετικού ηλεκτρονικού συστήματος της Αναθέτουσας Αρχής για την έκδοση βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης στα πρόσωπα τα οποία παρέπεμψαν στη Σχολή, καθώς τη μη παρακολούθηση ή ολοκλήρωση των εξειδικευμένων μαθημάτων από τα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση για παρακολούθηση.

5. Τη συνεργασία και επικοινωνία με φορείς, οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης τόσο στο εσωτερικό (εθνικό επίπεδο) όσο και στο εξωτερικό (ευρωπαϊκό & διεθνές επίπεδο) για την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξη σύγχρονων εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σειρών, της ανταλλαγής εμπειριών και υιοθέτησης καλών πρακτικών, με βάση επιστημονικά δεδομένα.

6. Το συντονισμό των προσφερόμενων μαθημάτων και την πρόσληψη του ακαδημαϊκού/ διδακτικού προσωπικού.

7. Την αξιολόγηση και παρακολούθηση της επίδρασης των προγραμμάτων που θα εφαρμόζονται, με σκοπό τη βελτίωση και αναβάθμιση του προγράμματος εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση την αποτελεσματικότητα της Σχολής.

8. Την τήρηση στατιστικών δεδομένων.