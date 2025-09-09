Συζητούν τα νέα μέτρα κατά παράνομων πυροτεχνημάτων – Ο νέος ρόλος της Αστυνομίας

Οι δρομολογούμενες αλλαγές στη νομοθεσία, ώστε να αντιμετωπιστεί η μάστιγα της ανεξέλγκτης και παράνομης ρίψης πυροτεχνημάτων, θα απασχολήσουν αύριο Τετάρτη την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής. Από τη μία, αρχίζει η συζήτηση για το νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές τροποποιήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, όπως η μεταφορά συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών από τον διευθυντή της Υπηρεσίας Μεταλλείων και Λατομείων στον αρχηγό της Αστυνομίας (Κλάδο Πυροτεχνουργών της ΜΜΑΔ) και η επιβολή πιο αποτρεπτικών ποινών. Από την άλλη, θα συνεχιστεί η συζήτηση της πρότασης νόμου, του βουλευτή των Οικολόγων, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, για απαγόρευση της πώλησης πυροτεχνημάτων, ανεξαρτήτως είδους, τύπου, κλάσης ή πωλούμενης ποσότητας, χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση άδειας πώλησης πυροτεχνημάτων από την αρμόδια αρχή.

Σε σχέση με το κυβερνητικό νομοσχέδιο, η συζήτηση αναμένεται να περιστραφεί στην επάρκεια της Αστυνομίας σε προσωπικό και εργαλεία, ώστε να ανταποκριθεί στη νέα της αρμοδιότητα, η οποία θα είναι οι επιθεωρήσεις των αποθηκών φύλαξης και των χώρων χρήσης πυροτεχνημάτων. Αρμοδιότητα, η οποία μέχρι σήμερα ανήκει στην Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων.

Αύξηση οροφής προστίμου στις €50.000 – Άνοιγμα βεντάλιας ευθυνών

Μία δεύτερη σημαντική αλλαγή είναι η τροποποίηση άρθρου για αύξηση των χρηματικών ποινών από τις €5.000 στις €50.000. Ειδικότερα, οι ποινές αυτές θα αφορούν πρόσωπο το οποίο (α) εισάγει ή αποπειράται να εισάξει, (β) κατασκευάζει ή αποπειράται να κατασκευάσει, (γ) πωλεί ή αποθηκεύει ή αποπειράται να πωλήσει ή αποθηκεύσει, μεταφέρει ή έχει στην κατοχή του, εξάγει ή αποπειράται να εξάξει, διαμετακομίζει ή αποπειράται να διαμετακομίσει, χρησιμοποιεί ή αποπειράται να χρησιμοποιήσει, οποιαδήποτε εκρηκτική ύλη χωρίς να είναι κάτοχος άδειας ή έγκρισης (το βάρος απόδειξης της οποίας φέρει ο ίδιος). Όταν ισχύουν αυτές οι περιπτώσεις το άτομο αυτό είναι ένοχο αδικήματος, και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που, σύμφωνα με την τροπολογία που προωθείται, δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ένα τρίτο σημείο που έρχεται να αλλάξει με το νομοσχέδιο, αφορά την προσθήκη νέου άρθρου, για να υπέχουν ποινικών ευθυνών πέραν του χρήστη, τόσο ο διοργανωτής όσο και ο ιδιοκτήτης ή/και ο διαχειριστής του χώρου όπου γίνεται η εκδήλωση με την παράνομη χρήση πυροτεχνημάτων. Ο όρος «διοργανωτής» θα αφορά και το γαμήλιο ζεύγος σε μία εκδήλωση γάμου.

Η παράνομη ρίψη πυροτεχνημάτων είναι παγκύπριο φαινόμενο και παρατηρείται σε εκδηλώσεις, γάμους, πανηγύρια, αλλά και καθημερινά σε γειτονιές, προκαλώντας πολλά και σοβαρά προβλήματα, όπως δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία παιδιών και ζώων.

Στόχος ο αποτελεσματικότερος έλεγχος

Στο ερωτηματολόγιο ανάλυσης ανικτύπου, το οποίο ετοίμασε το Υπουργείο Γεωργίας και συνοδεύει το κατατεθειμένο στη Βουλή τροποποιητικό νομοσχέδιο, και συγκεκριμένα στα ερωτήματα «ποια ανάγκη προτίθεται να καλύψει ή ποιο πρόβλημα επιχειρεί να αντιμετωπίσει η προτεινόμενη νομοθεσία; Γιατί Θεωρείται αναγκαία η παρέμβαση της κυβέρνησης;», δίνεται η εξής απάντηση:

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στη Νομοθεσία αποβλέπουν στον εκσυγχρονισμό της σε ότι αφορά: (i) τις αρμοδιότητες του Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών (άρθρο 3 και άρθρο 2) έτσι ώστε να γίνεται πιο συστηματικός και αποτελεσματικότερος έλεγχος των αδειοδοτημένων χώρων αποθήκευσης και χρήσης εκρηκτικών υλών και (ii) την αυστηροποίηση των ποινών (άρθρα 4 και 4Γ) έτσι ώστε να καταστούν πιο αποτρεπτικές και να υποβοηθηθεί η πάταξη της παράνομης χρήσης πυροτεχνημάτων από την Αστυνομία. Επίσης για τον σκοπό της προτεινόμενης νομοθεσίας και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή της, σημειώνεται «ο αποτελεσματικότερος έλεγχος των αδειοδοτημένων χώρων αποθήκευσης και χρήσης εκρηκτικών υλών και η υποβοήθηση της Αστυνομίας στην πάταξη της παράνομης χρήσης πυροτεχνημάτων».

Η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση επιτεύχθηκε μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως στην παρουσία του Αρχηγού της Αστυνομίας και του Διευθυντή της Υπηρεσίας Μεταλλείων και Λατομείων. Επίσης, έγινε διαβούλευση με τους αδειοδοτημένους πωλητές πυροτεχνημάτων, οι οποίοι τοποθετήθηκαν θετικά στο εν λόγω τροποποιητικό νομοσχέδιο. Εξάλλου στις απαντήσεις του ερωτηματολογίου και συγκεκριμένα για τις επιπτώσεις στη δημόσια υπηρεσία, αναφέρεται ότι οι επιπρόσθετες ανάγκες που θα προκύψουν στον Κλάδο Πυροτεχνουργών της ΜΜΑΔ, Θα καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικό και τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό της Αστυνομίας.

Αυστηρότερο πλαίσιο πώλησης

Παράλληλα στην συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος θα συνεχιστεί η συζήτηση της πρότασης νόμου, του βουλευτή των Οικολόγων, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, για απαγόρευση της πώλησης πυροτεχνημάτων, ανεξαρτήτως είδους, τύπου, κλάσης ή πωλούμενης ποσότητας, χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση άδειας πώλησης πυροτεχνημάτων από την αρμόδια αρχή. Ειδικότερα, η πρόταση νόμου αποσκοπεί στη θέσπιση αυστηρότερου πλαισίου αναφορικά με την πώληση πυροτεχνημάτων, μέσα από το οποίο θα διασφαλίζεται η ασφαλής και υπεύθυνη χρήση τους, καθώς και ο περιορισμός του φαινομένου της ανεξέλεγκτης ρίψης αυτών. Σύμφωνα με τον βουλευτή, η προτεινόμενη ρύθμιση κατέστη αναγκαία λαμβανόμενης υπόψη της μη ελεγχόμενης πώλησης πυροτεχνημάτων και της συνεπαγόμενης έξαρσης περιστατικών ρίψης των προϊόντων αυτών και με δεδομένες τις δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία παιδιών και ζώων από τη ρίψη τους.