Η Χαμάς θα εκλέξει σύντομα νέο ηγέτη - Ποιος είναι ο φιλοϊρανός επικρατέστερος υποψήφιος

Η Χαμάς αναμένεται να προχωρήσει στην εκλογή νέου ηγέτη μέσα στις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες.

Όπως διευκρινίζεται, δεν προβλέπεται η διεξαγωγή γενικών εσωτερικών εκλογών πριν από την πλήρη λήξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel.

Οι δύο βασικοί υποψήφιοι για την ηγεσία της Χαμάς είναι ο πρώην επικεφαλής της οργάνωσης Χαλέντ Μασάαλ και ο νυν επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Γάζας, Χαλίλ αλ-Χάγια. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η βασική διαφορά στις πολιτικές τους θέσεις αφορά τη στάση απέναντι στο Ισραήλ και το μέλλον της Γάζας.

Οι δύο βασικοί υποψήφιοι και η στρατηγική για τη Χαμάς

Ο Χαλίλ αλ-Χάγια, που θεωρείται στενός σύμμαχος του Ιράν, φέρεται να υποστηρίζει τη συνέχιση της ένοπλης σύγκρουσης με το Ισραήλ μέχρι τον πλήρη τερματισμό του πολέμου και την ολοκληρωτική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας. Αντίθετα, ο Χαλέντ Μασάαλ, ο οποίος διατηρεί στενότερες σχέσεις με το Κατάρ, φέρεται να προκρίνει διαπραγματευόμενους συμβιβασμούς με στόχο τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής, επιδιώκοντας παράλληλα την απομάκρυνση της Χαμάς από το Ιράν και την προσέγγιση πιο μετριοπαθών αραβικών κρατών.

Παρά τις διαφορές αυτές, παρατηρητές που επικαλείται η σαουδική Asharq εκτιμούν ότι ο Χαλίλ αλ-Χάγια έχει τις περισσότερες πιθανότητες να επικρατήσει, καθώς απολαμβάνει τη στήριξη σημαντικών στελεχών της Χαμάς τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Δυτικής Όχθης, Ζαχέρ Τζαμπάριν.

Το εκλεκτορικό σώμα που θα αναδείξει τον νέο ηγέτη είναι το γενικό συμβούλιο Σούρα της Χαμάς, το οποίο αποτελείται από περίπου 50 μέλη και εκπροσωπεί τα τρία βασικά περιφερειακά πολιτικά γραφεία της οργάνωσης: τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και την παλαιστινιακή διασπορά. Η Χαμάς εκλέγει ηγεσία κάθε τέσσερα χρόνια, ωστόσο οι προγραμματισμένες εκλογές των αρχών του 2025 αναβλήθηκαν λόγω του πολέμου.

Μετά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη τον Ιούλιο του 2024 και τον θάνατο του διαδόχου του Γιαχιά Σινουάρ στη Ράφα τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, η οργάνωση διοικείται από προσωρινό συμβούλιο.

