Ο Δ .Πάφου και ο Δ. Ακάμα παραλαμβάνουν νέα απορριμματοφόρα μέσω του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ»

Ο Δήμος Πάφου και ο Δήμος Ακάμα παραλαμβάνουν νέα απορριμματοφόρα μέσω του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ» Πραγματοποιήθηκε σήμερα η παραλαβή δύο νέων, σύγχρονης τεχνολογίας, απορριμματοφόρων οχημάτων, ένα για τον Δήμο Πάφου και ένα για τον Δήμο Ακάμα, στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, έξω από το Δημοτικό Μέ-γαρο. Η παραλαβή ενισχύει ουσιαστικά την επιχειρησιακή ικανότητα του Δήμου Πάφου στον τομέα της καθα-ριότητας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σημειώνεται ότι τα δύο απορριμματοφόρα παραλήφθηκαν αντί-στοιχα από τον Δήμαρχο Πάφου, κ. Φαίδωνα Φαίδωνος, και από τον Δήμαρχο Ακάμα, κ. Μαρίνο Λάμπρου. Η παραλαβή του νέου οχήματος εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Μείωσης στερεών δημοτικών α-ποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και συναφών χώρων παραγωγής αποβλήτων στις επαρχίες Λε-μεσού και Πάφου», το οποίο στοχεύει στην προώθηση της χωριστής συλλογής αποβλήτων (χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και οργανικά), ενισχύοντας τα συστήματα κυκλικής οικονομίας στην περιοχή. Το πρόγραμμα εντάσ-σεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ» και υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος και τις υπόλοιπες τοπικές Αρχές της Πάφου. Το νέο απορριμματοφόρο είναι το πρώτο από τα συνολικά τρία που θα δοθούν στον Δήμο Πάφου, είναι εξο-πλισμένο με προηγμένα συστήματα συμπίεσης και τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον και θα συμβάλει κα-θοριστικά στη ξεχωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων και όχι μόνο μείωση του όγκου των απορριμμά-των, στον περιορισμό της περιβαλλοντικής όχλησης και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και υγιεινής τό-σο για το προσωπικό συλλογής όσο και για τους πολίτες. Με την παραλαβή του νέου οχήματος, ο Δήμος Πάφου επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή του να συνεχίσει να επενδύει σε σύγχρονες υποδομές, με σεβασμό στο περιβάλλον και με επίκεντρο τον άνθρωπο.