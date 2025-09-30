Αρνείται να συναντηθεί με το ΕΛΑΜ ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων

Με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα πλην του ΕΛΑΜ θα συναντηθεί ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στο νησί, μετά την εκλογή του.

Υπενθυμίζεται ότι ούτε και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίντος Τασούλας είχε δεχθεί να συναντηθεί με αντιπροσωπεία του ΕΛΑΜ, κατά την επίσκεψη του στην Κύπρο τον περασμένο Μάιο.

Μάλιστα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να συναντηθεί με τη «Χρυσή Αυγή» της Κύπρου.

Το πρόγραμμα του κ. Κακλαμάνη

Ο κ. Κακλαμάνης έγινε δεκτός το πρωί από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Στη συνέχεια είχε συνάντηση στη Βουλή με την Πρόεδρο του Σώματος Αννίτα Δημητρίου. Ακολούθως, προσφώνησε ειδική συνεδρίαση του Σώματος.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, που θα διαρκέσει μέχρι και αύριο, Τετάρτη ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων θα συναντήσει επίσης τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο και επικεφαλής και εκπροσώπους των κομμάτων.

Την ίδια ημέρα, 1η Οκτωβρίου, θα παραστεί στη στρατιωτική παρέλαση για την 65η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του, θα καταθέσει στεφάνι στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, στα Φυλακισμένα Μνήματα και στο Ηρώο στο Στρατόπεδο «Αντιστράτηγου Σωτήριου Σταυριανάκου» της ΕΛΔΥΚ, στη Μαλούντα.