Ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός η συνάντηση επί σκηνής των Ν.Πορτοκάλογλου και Γιάννη Κότσιρα στη Γεροσκήπου

Κατακλύστηκε από κόσμο το βράδυ της Τετάρτης το Δημοτικό Στάδιο Μιχάλη Χ. Κυπριανού της Γεροσκήπου όπου έλαβε χώρα το ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός, η συνάντηση επί σκηνής των Νίκο Πορτοκάλογλου και Γιάννη Κότσιρα.

Μαζί τους στο μουσικό ταξίδι ο ταλαντούχος τραγουδοποιός Βύρων Τσουράπης και η χαρισματική τραγουδίστρια της νεότερης γενιάς με τη καταπληκτική φωνή.Ανδριάνα Αχιτζάνοβα . Την καλλιτεχνική παρέα σμπλήρωσε μια δυνατή μπάντα εξαιρετικών μουσικών.

Στην συναυλία συμμετείχαν οι Βύρων Τσουράπης στο μπάσο, μαντολίνο, φυσαρμόνικα, φωνή, ο Βαγγέλης Μαχαίρας στο μπουζούκι, ο Άκηας Κατσουπάκης στα πλήκτρα, ο Κώστας Μιχαλός στις κιθάρες, ο Ηλίας Λαμπρόπουλος στο βιολί, μπουζούκι, τρομπέτα, γκάιντα, και στη φωνή .

Επίσης ο Αλέξανδρος Ζουγανέλης στο σαξόφωνο, και στο φλάουτο, ο Σοφοκλής Γκέκας στα τύμπανα, η Ανδριάνα Αχιτζάνοβα στη φωνή, οι Στρατής Καραδημητράκης / Λάμπρος Μπούνας / Άκης Πασχαλάκης στην επιμέλεια ήχου και η Μελίνα Ζερβάκη στην επιμέλεια φωτισμού.

Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες πρόσφεραν στους παρευρισκόμενους μια μοναδική μουσική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια του χτες και του σήμερα.

Το πρόγραμμα τους περιλάμβανε διαχρονικά τραγούδια, και δυνατές συγκινήσεις. Με την συναυλία των Πορτοκάλογλου και Κότσιρα ο Δήμος Ιεροκηπίας ολοκλήρωσε το βράδυ της Τετάρτης τις εκδηλώσεις « Ιεροκήπια» που διοργανώνει για τρεις δεκαετίες, έναν καταξιωμένο πλέον θεσμό πολιτισμού που έχει αγαπηθεί από το κοινό.

Σημειώνεται πως η περιοδεία των δύο Ελλήνων καλλιτεχνών πέρασε από επιλεγμένους σταθμούς σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο προσφέροντας στους θεατές μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη μελωδίες, συναίσθημα και την ξεχωριστή ενέργεια.