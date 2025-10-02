Μιχαηλίδου στην «Πρωινή Επιθεώρηση»: Αύριο στη Βουλή το σχέδιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (ηχητικό)

Αύριο, Παρασκευή, αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, όπως δήλωσε, στον Πολίτη 107.6 & 97.6, η υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθήνα Μιχαηλίδου.

Μιλώντας στην «Πρωινή Επιθεώρηση» η κα Μιχαηλίδου, ανέφερε πως ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, υπογραμμίζοντας πως «έχουν εξαντληθεί οι συζητήσεις».

«Από την πρώτη στιγμή κινηθήκαμε με υπευθυνότητα, θέλαμε να βρούμε συγκλίσεις, που να ενισχύουν τη συναίνεση, χωρίς να αλλοιώνουμε την ποιότητα, την επιστημονικότητα αλλά και την εφαρμοσιμότητα του σχεδίου» σημείωσε η υπουργός.

«Κόκκινη γραμμή» ο ρόλος του διευθυντή

«Δεν μπορεί ο διευθυντής να είναι διακοσμητικό στοιχείο στο σχολείο. Έχουμε αναβαθμίσει τον ρόλο του διευθυντή ακόμα και στην καθημερινότητα του σχολείου. Πρέπει να έχει ρόλο και στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, είπε η κα Μιχαηλίδου. Όσον αφορά τις αντιδράσεις για το γεγονός ότι ο δευθυντής θα είναι καθοδηγητής και την ίδια ώρα θα εποπτεύει και θα βαθμολογεί η υπουργός απάντησε ότι «έτσι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο».

Επιπλέον, η κα Μιχαηλίδου, τόνισε ότι «είναι το 20% στην αξιολόγηση», καθώς, πρόσθεσε, πως «για να διευκολύνουν όλους και να διασφαλίσουν την ποιότητα το μέτρο θα εφαρμοστεί μετά από τη μεταβατική περίοδο, ώστε να αρθούν οι όποιες ανησυχίες και επιφυλάξεις». Η μεταβατική περίοδος θα έχει διάρκεια πέντε χρόνια, διευκρίνισε η ίδια.

Ακούστε την παρέμβαση της Υπουργού Παιδείας στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά στον Πολίτη 107.6 & 97.6: