Η ΑΜΑΚ ξεκινά επισήμως τα μαθήματά της

Ξεκίνησε το Σάββατο η λειτουργία της Ακαδημίας Μαθηματικής Αριστείας και Καινοτομίας (ΑΜΑΚ), που είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πάφου με το American University of Beirut Mediterraneo (AUB Mediterraneo).

Η πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία, που παρουσιάστηκε πριν από λίγους μήνες και αγκαλιάστηκε με ενθουσιασμό από την τοπική κοινωνία, κάνει σήμερα το πρώτο της καθοριστικό βήμα στην πράξη.

Οι πρώτοι μαθητές της ΑΜΑΚ, ταλαντούχοι μαθητές και μαθήτριες από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), πέρασαν το κατώφλι του AUB Mediterraneo και ξεκίνησαν τη μαθητεία τους σε ένα περιβάλλον υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου.

Υπό την καθοδήγηση του Δρ. Γεωργίου Χαραλάμπους, Λέκτορα Μαθηματικών και Γραμματέα της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας, οι μαθητές εισάγονται σε έναν εντελώς νέο τρόπο σκέψης βασισμένο στην πολυμάθεια, συνδυάζοντας τα μαθηματικά με επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς αιχμής.

Η πρώτη συνάντηση σηματοδότησε την αρχή μιας μοναδικής εκπαιδευτικής εμπειρίας, η οποία ενθαρρύνει την ολιστική κατανόηση των μαθηματικών, την επίλυση σύνθετων προβλημάτων, και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η καινοτομία.

Ο Δρ. Χαραλάμπους, ανοίγοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, υπογράμμισε τη σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης: "Τα μαθηματικά δεν είναι απλώς ένας ακαδημαϊκός τομέας — είναι η γλώσσα του σύμπαντος και της αλήθειας, είναι η τάξη στο χάος. Μέσα από την ΑΜΑΚ, επιδιώκουμε να καλλιεργήσουμε τη δημιουργική σκέψη, την πολυμάθεια και την ικανότητα ανάλυσης κι επίλυσης προβλημάτων που αφορούν πλήθος επιστημονικών πεδίων. "

Η έναρξη των μαθημάτων αποτελεί σταθμό για την τοπική εκπαιδευτική καινοτομία, καθώς αναδεικνύει τη δέσμευση του Δήμου Πάφου και του AUB Mediterraneo στην ενίσχυση της ποιοτικής παιδείας και στην ανάδειξη της Πάφου ως κόμβου μάθησης και αριστείας.

Ο Δήμαρχος Πάφου, κ. Φαίδωνας Φαίδωνος, δήλωσε σχετικά: "Η λειτουργία της ΑΜΑΚ εντός του Πανεπιστημίου θα δώσει στα παιδιά ερεθίσματα, ώστε να αγαπήσουν τη μόρφωση και να μάθουν να προσαρμόζονται σε μια εποχή που η γνώση εξελίσσεται ραγδαία. Μέχρι σήμερα η κοινωνία μας αναδείκνυε μόνο την αριστεία που σχετίζεται με το σώμα και τις αθλητικές επιδόσεις. Ήρθε λοιπόν η ώρα να αναδείξουμε την αριστεία που σχετίζεται με το πνεύμα και να υποστηρίξουμε τη συμμετοχή παιδιών με ανεπτυγμένες δεξιότητες και ικανότητες, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια. "

Η έναρξη της ΑΜΑΚ αποτελεί έμπρακτη απόδειξη πως ο οραματισμός, η στρατηγική συνεργασία και η ακαδημαϊκή αριστεία μπορούν να μεταμορφώσουν το εκπαιδευτικό τοπίο της πόλης και της χώρας μας.

Κατά την επόμενη σχολική χρονιά η ΑΜΑΚ αναμένεται να αναπτύξει συνεργασία και με άλλα Πανεπιστήμια της Πάφου, δημιουργώντας δυο επιπρόσθετους κλάδους. Ο ένας θα εμβαθύνει στην τεχνητή νοημοσύνη και ο άλλος θα συνδυάζει τη φιλοσοφία, με τη ρητορική και την ηγεσία.