Κερδίζει τις εκλογές στην Τσεχία ο «Τσέχος Τραμπ», νέος πονοκέφαλος για τις Βρυξέλλες

Το κόμμα ANO του δισεκατομμυριούχου Μπάμπις κερδίζει τις εκλογές, σύμφωνα με προβλέψεις πρακτορείων

 

Το λαϊκιστικό κόμμα ANO του τσέχου δισεκατομμυριούχου και πρώην πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις θα κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές, αλλά δεν θα έχει απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις προβλέψεις των πρακτορείων Stem και Stem/Mark για το τηλεοπτικό δίκτυο CNN Prima News.

Σύμφωνα με τις προβολές αυτές, που βασίζονται σε μερικά αποτελέσματα, το κόμμα ANO του Μπάμπις αναμένεται να κερδίσει το 35,5% των ψήφων και ακολουθεί η συμμαχία Spolu του απερχόμενου πρωθυπουργού Πετρ Φιάλα με 22,4%.

Βάσει του μοντέλου που χρησιμοποιούν τα πρακτορεία Stem και Stem/Mark, έξι κόμματα θα κερδίσουν έδρες και ο απερχόμενος κυβερνητικός συνασπισμός και οι σύμμαχοί του δεν θα έχουν πλειοψηφία στην 200μελή κάτω βουλή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

