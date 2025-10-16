Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Την σημαντικότητα της 91ης Γενικής Συνέλευσης της Ηotrec εξήρε ο Υφυπουργός Τουρισμού

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Η 91η Γενική Συνέλευση της Ηotrec αποτελεί ένα πολύ σημαντικό συνέδριο που διεξάγεται στην χώρα μας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής προεδρίας που αναλαμβάνει επισήμως η Κύπρος από την 1η Ιανουαρίου του 2026 ανέφερε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους στο πλαίσιο της 91ης Γενικής Συνέλευση της Ηotrec ο κ. Κουμής ανέφερε πως αποτελεί ένα συνέδριο στο περιθώριο του οποίου, αναμένεται να ανακαλύψουν θέματα που απασχολούν τόσο την ξενοδοχειακή βιομηχανία όσο και την βιομηχανία που εντάσσεται στον ευρύτερο τομέα της εστίασης.

Είναι συνέχισε, ένα θεσμοθετημένο συνέδριο από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό που είναι σίγουρα μεγάλη τιμή που διεξάγεται στην χώρα μας, κατέληξε ο κ. Κουμής.

