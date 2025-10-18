Γιορτάζει τα 40χρονα της η Αννίτα Δημητρίου - Τούρτα και ευχές από ΔΗΣΥ (εικόνες & βίντεο)

Τα 40α γενέθλιά της γιορτάζει η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου.

Στελέχη του κόμματος, βουλευτές, συνεργάτες και φίλοι γιόρτασαν με την κ. Δημητρίου σβήνοντας τούρτα στο σχήμα «40».

ΔΗΣΥ: «Είμαστε περήφανοι για όλα όσα έχεις καταφέρει»

Με ανάρτησή του ο Δημοκρατικός Συναγερμός εύχεται στην Πρόεδρο του κόμματος και εκφράζει περηφάνεια.

«Χρόνια Πολλά Πρόεδρε μας. Είμαστε περήφανοι για όλα όσα έχεις καταφέρει. Για όλα όσα έχεις κτίσει. Και έχεις ακόμη άλλα τόσα να κατακτήσεις. Να είσαι γερή και δυνατή, δημιουργική και πάντα ένα βήμα μπροστά όπως σου ταιριάζει», αναφέρεται στο μήνυμα.

Αννίτα Δημητρίου: «Κάθε χρονιά ένα νέο κεφάλαιο»

Η ίδια η κα Δημητρίου σε ανάρτησή της ομολογεί ότι φέτος γιόρτασε λίγο διαφορετικά, για τονίσει ότι κάθε χρονιά είναι ένα νέο κεφάλαιο, γεμάτο εμπειρίες, προκλήσεις.

«40 και γεμάτη ευγνωμοσύνη!Φέτος γιόρτασα λίγο διαφορετικά! Με φίλους, συνεργάτες, χαμόγελα και πολλή αγάπη!Κάθε χρονιά ένα νέο κεφάλαιο, γεμάτο εμπειρίες, προκλήσεις και όμορφους ανθρώπους που κάνουν τη ζωή μας πιο φωτεινή!Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλες τις ευχές και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια...», ανέφερε η κα Δημητρίου.