Δολοφονία Δημοσθένους: Η Rolls-Royce κατέγραψε τους εκτελεστές - Αιτήθηκαν συνδρομή από τον κατασκευαστή

Αδιαμφησβήτητα η δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους έχει προκαλέσει σοκ, με την Αστυνομία να βρίσκεται σε αναμμένα κάρβουνα τόσο για τις έρευνες προς εξιχνίαση της υπόθεσης, αλλά και ως προς διάφορες εξελίξεις της επόμενης μέρας. Είναι κοινώς παραδεκτό πως πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές εγκληματικές ενέργειες που έγιναν στην Κύπρο και ως τέτοια αντιμετωπίζεται σε όλα τα επίπεδα. Επιπλέον, οι ανακριτές της Αστυνομίας αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο μέσο, ακόμα και προηγμένη τεχνολογία, προκειμένου να φτάσουν και στο παραμικρό στοιχείο που ίσως οδηγήσει στην ταυτότητα των δραστών. Επισήμως η Αστυνομία ανέφερε ότι έχει εντοπίσει ένα καπέλο πλησίον του καμένου βαν, καθώς και καμένους κάλυκες πυροβόλου όπλου, εντός αυτού. Σχετικά με τη νεκροτομή, ο ιατροδικαστής κατέληξε σε συμπέρασμα ότι ο θάνατος οφείλετε σε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση προκληθείσα από σφαίρες πυροβόλου όπλου. Αν και επίσημα δεν υπάρχει ανακοίνωση, φαίνεται να έχουν ριχθεί προς το αυτοκίνητου του θύματος 10-13 σφαίρες, με χειρουργική ακρίβεια, οι οποίες τουλάχιστον τρεις τον πέτυχαν στο κεφάλι.

Θα μιλήσει η Rolls-Royce;

Εξαιρετικά σημαντικό κλειδί στην υπόθεση, που ίσως καθορίσει και την πορεία εξιχνίασης είναι το πολυτελές όχημα του Δημοσθένους. Πρόκειται για μία υπερπολυτελέστατη Rolls-Royce Spectre, μοντέλο τελευταίας τεχνολογίας που παράχθηκε μόλις το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Τα εν λόγω τύπου οχήματα είναι χειροποίητα και πλήρως custom made και προσαρμόζονται στα θέλω του ιδιοκτήτη τους. Η Αστυνομία είναι πεπεισμένη ότι τα εν λόγω μοντέλα έχουν ενσωματωμένη κάμερα καθώς και άλλα συστήματα ασφαλείας, τα οποία ενεργοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις. Ήδη έχει ζητηθεί τεχνογνωσία από τον κατασκευαστή για να ξεκαθαρίσει τι έχει καταγράψει η λεγόμενη dash cam, που καταγράφει σε βίντεο όλα όσα γίνονται μέσα και έξω από το όχημα, με ένα ιδιαίτερο 3d μοντέλο. Οι ανακριτές αναμένουν άμεσα απάντηση και ευελπιστούν ότι θα έχουν στα χέρια τους ένα σημαντικό τεκμήριο που ίσως οδηγήσει στους δράστες. Πάντως, είναι άξιο απορίας γιατί ένας άνθρωπος του προφίλ του Δημοσθένους δεν είχε αλεξίσφαιρα τζάμια στο όχημά του.

Τι βρήκαν μέχρι τώρα

Αξιόπιστες πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι πρόκειται για καπέλο συγκεκριμένου τύπου, που με αξιοποίηση και συνδυασμό πληροφορίων ίσως δώσει μία περαιτέρω κατεύθυνση. Από την άλλη, σχετικά με τους κάλυκες, επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για αυτόματο πυροβόλο όπλο με σφαίρες διαμετρήματος 7.62mm. Το ότι το όπλο δεν έχει εντοπιστεί είναι μία σημαντική παράμετρος που αξιολογείται από τους ανακριτές, χωρίς να αποκλείουν ακόμα και το σενάριο να υπάρχει συνέχεια στις εγκληματικές ενέργειες, γεγονός που φέρει άπαντες σε επιφυλακή. Ταυτόχρονα με τα πιο πάνω στοιχεία, τα οποία αναφέρει επισήμως η Αστυνομία, επιπλέον πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι οι κινήσεις των δραστών έχουν καταγραφεί σε σειρά κλειστών κυκλωμάτων τα οποία επεξεργάζονται και αναλύουν οι ανακριτές. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται προσπάθεια για εντοπισμό της διαδρομής που ακολούθησαν οι δράστες, τόσο μετά τη δολοφονία με το βαν, όσο και αργότερα κατά τη διαφυγή τους με τη μοτοσυκλέτα μετά που έκαψαν το βαν.

Η Αστυνομία φαίνεται επίσης να γνωρίζει με ακρίβεια, για τον τύπο και το χρώμα της μοτοσυκλέτας, όσο και προς τα που κατευθύνθηκε. Οι ίδιες πληροφορίες φέρουν τη μοτοσικλέτα να έχει εντοπιστεί από την Παρασκευή, με την Αστυνομία να έθεσε την σκηνή υπό παρακολούθηση για πιθανές ύποπτες κινήσεις. Μπορεί για την ώρα τα εν λόγω τεκμήρια και στοιχεία να μην οδηγούν κάπου, αλλά αξιολογούνται ως «μία καλή αρχή» από την Αστυνομία για να υπάρχει μία βάση που να κτιστεί πάνω σε αυτή το παζλ της μαφιόζικης δολοφονίας. Στο ίδιο πλαίσιο, και προφανώς η αξιολόγηση των κινητών τηλεφώνων του θύματος, τα οποία έχει παραλάβει ήδη το εργαστήριο εγκληματολογίας της ΥΠΕΓΕ.

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι το κλεμμένο βαν. Η κλοπή του είχε δηλωθεί στις 4 Σεπτεμβρίου στην Επαρχία Λευκωσίας και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Κοκκινοτρεμιθιάς. Οι έρευνες στρέφονται και προς τα εκεί, αν υπάρχει χρόνος να εντοπιστεί κάτι που να «μαρτυρεί» τους δράστες ή συνεργάτες τους. Η ημερομηνία της κλοπής όμως, επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για μία ενέργεια που σχεδιάστηκε εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες και μάλλον υπάρχει και «εγχώριος» (στην περίπτωση δραστών από το εξωτερικό) συνεργάτης που μπορούσε να προσφέρει κάλυψη τους δράστες.