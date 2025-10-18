Eco Art: Aqua Memoria : Αντίλαλοι ενός ιερού λόφου στον Λόφο της Φάμπρικας

Η Πολιτιστική Κίνηση ex-Artis εγκαινίασε την εικαστική έκθεση σύγχρονης τέχνης με τίτλο: «Aqua Memoria: Αντίλαλοι ενός ιερού λόφου», το Σάββατο, στις 5 μ.μ., στον Λόφο της Φάμπρικας στην Κάτω Πάφο. Τα εγκαίνια τέλεσε ο Δρ Ευστάθιος Ράπτου, Αρχαιολογικός Λειτουργός του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Η έκθεση, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Δρος Catherine Louis Nikita και με την επιστημονική καθοδήγηση της αρχαιολόγου Καθηγ. Claire Ballandier, που ηγείται των ανασκαφών στον αρχαιολογικό χώρο της Φάμπρικας, εντάσσεται στο πλαίσιο των project ECO ART της Πολιτιστικής Κίνησης ex-Artis και προτείνει μια site-specific καλλιτεχνική προσέγγιση με έργα και εγκαταστάσεις σε εξωτερικούς χώρους και υπόγειους θαλάμους του αρχαιολογικού χώρου.

Οι επισκέπτες κλήθηκαν να ακολουθήσουν μια διαδρομή στον λόφο, συμμετέχοντας σε έναν διάλογο ανάμεσα στην τέχνη, την ιστορία και τα κρίσιμα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα του σήμερα. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου ο τίτλος της έκθεσης, «Aqua Memoria: Αντίλαλοι ενός ιερού λόφου», διερευνά τη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με το νερό – ως στοιχείο ζωής, λατρείας και πνευματικότητας – μέσα από τα ιστορικά στρώματα της Φάμπρικας.

Ο λόφος αποτελεί ένα μοναδικό πνευματικό παλίμψηστο, όπου διαδοχικές εκφράσεις του ιερού επικαλύπτονται ανά τους αιώνες στην κορυφή του, πλησίον της αρχαίας πόλης της Νέας Πάφου, εκεί όπου το νερό έχει σμιλεύσει τον ασβεστόλιθο επί χιλιετίες. Όπως αναφέρεται οι καλλιτέχνες αντλούν έμπνευση από αυτή τη βαθιά ιστορική διαστρωμάτωση για να προτείνουν μια σύγχρονη ανάγνωση του χώρου. Ακόμη οι εγκαταστάσεις τους, σχεδιασμένες σε συνήχηση με τα αρχαιολογικά κατάλοιπα, δημιουργούν μια οπτικοακουστική εμπειρία που αναδεικνύει τη μνήμη του τόπου και θέτει ερωτήματα γύρω από τη σχέση μας με το φυσικό περιβάλλον και την πνευματικότητα.

Η επίσκεψη στον λόφο μετατρέπεται έτσι σε ένα μυητικό ταξίδι, που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και καλεί σε ευαισθητοποίηση απέναντι στην κοινή πολιτιστική και φυσική μας κληρονομιά. Όπως αναφέρεται η ιδέα του θέματος «Aqua Memoria» γεννήθηκε από τη συνάντηση της αρχαιολογικής γνώσης με τη σύγχρονη δημιουργία, με στόχο να αποκαταστήσει την αισθητηριακή και συμβολική δύναμη του χώρου και να προσκαλέσει το κοινό να παρατηρήσει εκ νέου τα τοπία που μας περιβάλλουν, αναγνωρίζοντας τις εύθραυστες ισορροπίες τους.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι Κύπριοι καλλιτέχνες Κλίτσα Αντωνίου, Έλενα Δανιήλ, Μαριάννα Κωνσταντή, Miriam McConnon, Θέκλα Παπαδοπούλου, Ανδρέας Σάββα, Ρήνος Στεφανή και Susan Vargas. Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων και την Γαλλική Αρχαιολογική Αποστολή στην Πάφο υπό την διεύθυνση της Δρος Claire Balandier καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο Αβινιόν, με τη χορηγία του προγράμματος Πολιτισμός ΙΙ (2021–2026) του Υφυπουργείου Πολιτισμού – Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού και με την υποστήριξη του Δήμου Πάφου.