Η ποδοσφαιρική ομάδα του AUB στο διεθνέ τουρνουά Socca Chambions League της Κρήτης

Στα δύο μόλις χρόνια της ιστορία της, η ομάδα ποδοσφαίρου του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού – Mediterraneo (AUB -Mediterraneo) προκρίθηκε και έλαβε μέρος στο International Socca Champions League, που διοργανώθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Socca στην Κρήτη, από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου 2025.

Στη διοργάνωση, στην οποία συμμετείχαν περισσότερες από 100 ομάδες από όλο τον κόσμο, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του AUB Mediterraneo, παρουσίασε το πιο νεανικό σύνολο, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα το ενδεδειγμένο ήθος και τη δέουσα σοβαρότητα τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Η ομάδα του AUB Mediterraneo συμμετείχε στο διεθνές τουρνουά της Κρήτης μετά τους προκριματικούς αγώνες που διεξήχθησαν την περασμένη Άνοιξη στην Κύπρο.

Το AUB Mediterraneo αισθάνεται υπερήφανο για τους νεαρούς αθλητές του και προσβλέπει σε πολλές ακόμη επιτυχίες τόσο στους αγωνιστικούς χώρους και τις σπουδές τους όσο και στον στίβο της ζωής.