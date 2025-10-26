Η διακόσμηση της ξερής κολοκύθας συνεχίζεται.

Ο αυτοδίδακτος χαράκτης, Κωνσταντίνος Χριστοδούλου απο τη Παναγιά, ακολουθεί πιστά, απ ότι φαίνεται, τα αχνάρια του πατέρα του, σύμφωνα με τον Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Όμιλο Χλώρακας.

Η παραδοσιακή τεχνική χάραξης με βελόνα, λεπιδάκι και άλλα μικρά εργαλεία πάνω στα λεγόμενα "κολόκια" ή "κολότζια" και μετά η επάλειψη τους με βρεγμένη "μούζι" απο τη τσιμινιά για να είναι ορατά τα χαραγμένα σχέδια, δεν εναι μια εύκολη καλλιτεχνική δημιουργία, όπως αναφέρεται.

Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτιστικής συνέχειας είναι εντυπωσιακό.

Ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας σημειώνει ακόμη πως τοσκάλισμα του "κολοτζιού" χρειάζεται σταθερό χέρι και υπομονή.