Η αλήθεια πάντα καθυστερεί. Αλλά δεν κρύβεται

Του Φαίδωνος Φαίδωνος*

Όταν εδώ και καιρό μιλούσα για την ύπαρξη εισαγόμενου οργανωμένου εγκλήματος στην Κύπρο, για τα δίκτυα προστασίας και εκβιασμών, για τα κυκλώματα που λειτουργούν μέσα και έξω από τις φυλακές, και για τις εταιρείες που διευκολύνουν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, κάποιοι βιάστηκαν να με χαρακτηρίσουν λαϊκιστή. Όταν προειδοποιούσα ότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα και ότι αργά ή γρήγορα θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, την οικονομία και τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας μας, με κατηγορούσαν για υπερβολή. Δεν ήθελαν να δουν, δεν ήθελαν να ακούσουν. Προτιμούσαν τη σιωπή και την ωραιοποίηση, αντί για την αλήθεια που ενοχλεί.

Σήμερα, οι ίδιοι που τότε σιωπούσαν ή ειρωνεύονταν, αναγκάζονται να παραδεχθούν ότι όσα έλεγα ήταν αληθινά. Υπουργοί, αξιωματούχοι, δημοσιογράφοι και ολόκληρη η κοινωνία αναγνωρίζουν πλέον ότι υπάρχουν κυκλώματα που πουλούν προστασία, που εκβιάζουν επιχειρηματίες και που συνεργάζονται με δίκτυα του εξωτερικού. Η αλήθεια δεν μπορεί πια να κρυφτεί, γιατί τα γεγονότα βοούν και οι πολίτες καταλαβαίνουν.

Όταν έλεγα την αλήθεια, μου ζητούσαν να δώσω κατάθεση, λες και η πολιτική ευθύνη αντιμετωπίζεται με ανακριτική διαδικασία.

Δεν μίλησα ποτέ για να προκαλέσω. Αλλά γιατί πιστεύω στο δημόσιο συμφέρον, στη διαφάνεια και στην ασφάλεια των πολιτών.

Δεν μίλησα ποτέ με επιδίωξη να δικαιωθώ. Αλλά γιατί θέλω τα παιδιά μας να ζήσουν σε αυτόν τον τόπο με ασφάλεια, που είναι το βασικό θεμέλιο για ατομική και συλλογική προκοπή.

Αυτό που προσπαθώ να κάνω και στην Πάφο είναι να αποδείξω ότι υπάρχει άλλος δρόμος για την ανάπτυξη, με διαφάνεια, ευθύνη και αποφασιστικότητα.

Αυτός ήταν και παραμένει ο δικός μου δρόμος. Ο δρόμος της αλήθειας, της λογοδοσίας και της ασφάλειας για όλους.

*Δήμαρχος Πάφου