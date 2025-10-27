Η εξέλιξη της κοινωνίας απαιτεί όχι μόνο νέα έργα υποδομής, αλλά και σύγχρονες πρακτικές και μεθοδολογίες λέει ο Γ. Μάης

Στην εκτίμηση ότι παρά την πρόοδο που σημειώνεται στην πόλη και επαρχία Πάφου, οι νέες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες δημιουργούν αυξημένες ανάγκες, προέβει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Γιώργος Μάης, προσθέτοντας πως η αύξηση του πληθυσμού, η εξέλιξη της κοινωνίας και η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή απαιτούν όχι μόνο νέα έργα υποδομής, αλλά και σύγχρονες πρακτικές και μεθοδολογίες.

Ο κ. Μάης μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Πολυχώρο Πολιτισμού Αττικόν και στην παρουσία του Υπουργού Ενέργειας του προέδρου του ΚΕΒΕ, του ΠΑΣΥΞΕ και άλλων φορέων, ανέφερε πως το ΕΒΕΠ καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων και μέτρων που θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της Πάφου, ώστε η περιοχή να καταστεί πόλος έλξης ξένων επενδύσεων και επισκεπτών. Κεντρικός μας στόχος είπε, « είναι η Πάφος να αναδειχθεί σε έναν σύγχρονο, διεθνώς ανταγωνιστικό προορισμό ποιοτικού τουρισμού και μεγάλων επενδύσεων» , στέλνοντας παράλληλα την διαβεβαίωση ότι με την συμπλήρωση των υποδομών, αλλά και με την επιχειρηματική ικανότητα και ευρηματικότητα των συμπολιτών μας, μπορούμε να το επιτύχουμε.

Ωστόσο συνέχισε, απαιτείται και η ουσιαστική συμβολή της Πολιτείας και των αρμόδιων Αρχών. Μεταξύ άλλων,συνέχισε ο κ. Μάης, το ΕΒΕΠ εισηγείται, την προώθηση και υλοποίηση νέων έργων ανάπτυξης, με έμφαση στην ανάδειξη και τον εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος. Τη θέσπιση στοχευμένων κινήτρων (φορολογικών, πολεοδομικών κ.ά.) για την ενίσχυση των επενδύσεων, ιδίως στους τομείς των αθλητικών υποδομών, της ανάπτυξης γης, της εκπαίδευσης και υγείας.

Την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας του Αεροδρομίου Πάφου με νέους προορισμούς, για την προσέλκυση τουριστών από περισσότερες αγορές. Ακόμη, την προώθηση των έργων που αφορούν τη σύνδεση του αεροδρομίου με την τουριστική περιοχή της Πάφου, καθώς και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου.

Τη μείωση του κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία. Την βελτίωση υποδομών στις βιομηχανικές περιοχές και ζώνες, που θα αναβαθμίσουν την εικόνα και την λειτουργικότητα των περιοχών. Οι παρεμβάσεις από μέρους του Κράτους, όπως είπε, πρέπει να είναι καταλυτικές για να ξεφύγουμε από τις τριτοκοσμικές εικόνες που κάποιες από τις βιομηχανικές μας περιοχές παρουσιάζουν σήμερα. Ενδεικτικά αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του οδικού δικτύου στη βιομηχανική περιοχή Αγίας Βαρβάρας και τη μετακίνηση των παράνομων κτηνοτροφικών υποστατικών σε κατάλληλους χώρους.

Στην άμεση προώθηση των διαδικασιών και την έναρξη εργασιών για την κατασκευή της Μαρίνας Πάφου. Στην ενθάρρυνση εγκατάστασης και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην πόλη μας αλλά και στη υνέχιση και επίσπευση της ολοκλήρωσης του αυτοκινητοδρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς.

Επιπρόσθετα στην κατασκευή του οδικού άξονα που θα συνδέει την Κάτω Πάφο με την περιοχή Κόλπου των Κοραλλίων στην Πέγεια αλλά και στην προώθηση του έργου κατασκευής του Δυτικού Παρακαμπτήριου.

Τουρισμός

Ο κ. Μάης ακολούθως αναφέρθηκε και στην αξιοσημείωτη ανάπτυξη που κατέγραψαν η πόλη και η επαρχία της Πάφου τα έτη 2024–2025, με κύριους μοχλούς τον τουρισμό και την ανάπτυξη γης. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι αφίξεις τουριστών το 2024 ανήλθαν σε περίπου 1.455.000, που αντιστοιχούν στο 36% του συνόλου, αποφέροντας 1,15 δισ. ευρώ σε τουριστικό συνάλλαγμα. Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε , συνέχισε, αύξηση 5,1% στις αφίξεις για το έτος 2024 σε σχέση με το 2023, σημειώνοντας μάλιστα ρεκόρ αφίξεων στην ιστορία του κυπριακού τουρισμού.

Πρόσθεσε πως η Πάφος διαθέτει περίπου 30.000 κλίνες, που αντιστοιχούν στο 33% του Παγκύπριου συνόλου, με πάνω από το 60% αυτών να αντιστοιχούν σε ξενοδοχειακές μονάδες 4 και 5 αστέρων. Ετησίως η Πάφος προσελκύει περίπου το 39% των συνολικών αφίξεων, με κύριες αγορές το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, την Πολωνία, τη Γερμανία και την Ελλάδα, ενώ αναπτύσσονται θετικές προοπτικές από τη Γαλλία, τις Σκανδιναβικές χώρες, τις Βαλτικές και τη Μέση Ανατολή.

Στον τομέα των ακινήτων, το 2024 καταγράφηκαν , όπως είπε, σταθεροποιητικές τάσεις, ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους η Πάφος σημείωσε αύξηση 34% στις πωλήσεις σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ, για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 15% σε σχέση με το 2024, παρά τη μείωση της ζήτησης από Κινέζους και Ρώσσους υπηκόους,η απώλεια αυτή αντισταθμίστηκε από την αυξημένη ζήτηση από Ισραήλ, Λίβανο και άλλες αγορές της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης.

Παράλληλα συνέχισε ο κ. Μάης, οι τομείς του λιανικού εμπορίου, της βιομηχανίας και της γεωργίας παρουσιάζουν θετική δυναμική, ενώ σημαντικά έργα υποδομής και αστικής ανάπτυξης – πολλά εκ των οποίων προτάθηκαν ή υποστηρίχθηκαν από το Επιμελητήριό μας – ενισχύουν περαιτέρω την προοπτική της επαρχίας μας. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες και προβλήματα, των οποίων η επίλυση δεν εξαρτάται πάντα μόνο από εμάς. Με συνεργασία, συνέπεια και προσήλωση, εργαζόμαστε και θα τα καταφέρουμε.

Καταλήγοντας ο κ. Μάης ανέφερε πως το όραμα τους για μια Πάφο σύγχρονη, ελκυστική και πολυπολιτισμική είναι σαφές. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕΠ και τα δραστήρια μέλη του, κατέληξε, "είμαστε αποφασισμένοι να πράξουμε ό,τι απαιτείται για την πόλη και την επαρχία μας, γιατί αφορά πρώτα απ’ όλα εμάς τους ίδιους, τα παιδιά μας και τις επόμενες γενεές".