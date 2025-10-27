Ανησυχία ΚΕΒΕ και ΕΒΕΠ για την ματαίωση ή καθυστέρηση έργων

Ο πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου Γιώργος Μάης και oπρόεδρος του ΚΕΒΕ Σταύρος Σταύρου έστειλαν σαφές μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούνε λύσεις , που θα επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις.

Αναφέρθηκαν στις προσπάθειες που καταβάλλουν παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον ευχόμενοι πως η πρόσφατη συμφωνία ειρήνευσης της Γάζας να συμβάλει στην βελτίωση του διεθνούς οικονομικού κλίματος, αν και ακόμη είναι ανοικτό το μέτωπο Ουκρανίας – Ρωσίας, όπως είπαν.

Τόσο το ΚΕΒΕ όσο και το ΕΒΕ διατύπωσαν την ανησυχία τους μέσω των προέδρων τους από την συνεχή ματαίωση ή καθυστέρηση στην εκτέλεση έργων ανάπτυξης στα οποία διαπιστώνονται λάθη, παραλείψεις ή και ύποπτες συναλλαγές ενώ αναφέρθηκε και στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται λόγω της γραφειοκρατίας και της αναποτελεσματικότητας των κρατικών υπηρεσιών σε κάποιες περιπτώσεις.

Ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ ανέφερε πως τα έργα υποδομής είναι άκρως απαραίτητα για τον τόπο, και πως θα πρέπει να ολοκληρώνονται χωρίς επιπλέον δαπάνες και μέσα στα χρονοδιαγράμματα τους.

Παράλληλα ο κ. Σταύρου εξέφρασε τις ανησυχίες του για το υψηλό κόστος ηλεκτρισμού, προσθέτοντας πως οι επιχορηγήσεις στον ηλεκτρισμό δεν αποτελούν λύση και επιβαρύνουν τα δημόσια ταμεία.

Το ΚΕΒΕ συνέχισε ο κ. Σταύρου πιστεύει ότι έφτασε η ώρα όλων των ενεργειακών σχεδιασμών της χώρας, ώστε να επωφεληθούν οι καταναλωτές και η οικονομία.

Επιπρόσθετα εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις αδυναμίες στις στρεβλώσεις που παρατηρούνται στους τομείς που επιχειρήσανε μεταρρυθμίσεις.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου Γιώργος Μάης ανέφερε πως σήμερα ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, που σχετίζονται με τις επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, τη διεθνή οικονομική αβεβαιότητα, τις πληθωριστικές πιέσεις και τα υψηλά επιτόκια, αλλά και με την αναποφασιστικότητα του πολιτικού συστήματος να προχωρήσει σε αναγκαίες ρυθμίσεις και τομές.

Ο κ. Μάης πρόσθεσε πως η Κυβέρνηση οφείλει να κινηθεί άμεσα σε διάφορα επίπεδα και κατευθύνσεις, ώστε να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα, όπως να δώσει κίνητρα για ανάπτυξη και αναδιάρθρωση. Θέσπιση στοχευμένων κινήτρων (φορολογικών, πολεοδομικών κ.ά.) για την ενθάρρυνση του «επιχειρείν» των επενδύσεων, των συγχωνεύσεων και των αναδιαρθρώσεων εταιρειών. Να συμβάλει στην βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την δραστική απλοποίηση διαδικασιών και αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας• εφαρμογή θεσμικών μεταρρυθμίσεων, με αιχμή την γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης.

Επίσης αναφέρθηκε στο φιλικότερο τραπεζικό σύστημα, στην αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής και των λοιπών χρεώσεων των τραπεζών, καθώς και στην πιο ισορροπημένη στάση σε αιτήματα χρηματοδότησης και ρευστότητας.Κάλεσε επίσης την Κυβέρνηση και την Κεντρική Τράπεζα να δει με ρεαλισμό τις στρεβλώσεις σε αυτούς τους τρεις τομείς και να προχωρήσει στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις. Δεν είναι αποδεκτό οι επιχειρήσεις, πέρα από τους επιχειρηματικούς κινδύνους που αναλαμβάνουν, να αντιμετωπίζουν καθημερινά την υπέρμετρη γραφειοκρατία και τις θεσμικές ανεπάρκειες, συμπλήρωσε. Για την υποβοήθηση του επιχειρηματικού κόσμου και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη, είναι άκρως αναγκαία εκτίμησε ο κ. Μάης η επίσπευση του ψηφιακού μετασχηματισμού και των μεταρρυθμίσεων, σημειώνοντας πως παρά τις μέχρι σήμερα προσπάθειες, απέχουμε από τα επιθυμητά επίπεδα.

Επιπρόσθετα ζήτησε από την Κυβέρνηση, άμεση μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, με ολοκληρωμένες δράσεις διαλειτουργικότητας, ενιαίες ψηφιακές πύλες και απλοποιημένες διαδικασίες, καθώς και εφαρμογή και συμπλήρωση μεταρρυθμίσεων με νέες θεσμικές ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τις σχέσεις κράτους–πολίτη και θα ενισχύουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Μεταξύ άλλων ο κ. Μάης αναφέρθηκε και στην μη στελέχωση του ΕΟΑ Πάφου μετά από ένα χρόνο προπαρασκευής και σχεδόν ενάμιση χρόνο από την έναρξη λειτουργίας του, αδυνατώντας γενικά να φέρει εις πέρας την αποστολή του. Οι ευθύνες βαραίνουν πολλούς, έχουν όνομα και επίθετο, δεν είναι όμως τώρα η κατάλληλη στιγμή να αποδοθούν, όπως είπε, σημειώνοντας πως σαν ΕΒΕ έχουνε το θάρρος αλλά και την υποχρέωση και σύντομα θα το πράξουνε. Έχουμε δώσει πίστωση χρόνου πέραν της δέουσας και έχουμε επιδείξει κατανόηση και υπομονή. Η υπομονή όμως αυτή, που φαίνεται να έχει παρεξηγηθεί, μετατρέπεται σε αγανάκτηση και μέρα με τη μέρα γίνεται εντονότερη, κατέληξε ο κ. Μάης.