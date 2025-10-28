Ευρεία συμμετοχή στο μαθητικό διαγωνισμό ρομποτικής

Με τη συμμετοχή 80 μαθητών από Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της Πάφου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο λιμανάκι της πόλης ο Μαθητικός Διαγωνισμός Ρομποτικής που διοργάνωσαν το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού – Mediterraneo (AUB-Mediterraneo) και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου «Αφροδίτη», με τη στήριξη του Δήμου Πάφου.

Οι βραβευθέντες, ανά κατηγορία, είναι:

Πρώτο Βραβείο - RoBoat Racing Challenge (Δημοτικό Σχολείο, 9–12 ετών): LAOURIS RC (Μαθητές: Αναστάσης Γεωργίου, Χρίστος Φαίδωνος, Μάριος Πολυβίου, Εκπαιδευτικός: Γιάννης Λαούρης)

Πρώτο Βραβείο - RoBoat Racing Challenge (Γυμνάσιο–Λύκειο, 12–18 ετών): Πολέμι 1 (Μαθητές: Νικόλας Νικολάου, Γιώργος Χριστοδούλου, Στυλιανός Μακρής, Εκπαιδευτικός: Γιώργος Κυπριανού)

Πρώτο Βραβείο - Coastal Cleanup Challenge (Δημοτικό Σχολείο, 9–12 ετών): LAOURIS RC (Μαθητές: Αναστάσης Γεωργίου, Χρίστος Φαίδωνος, Μάριος Πολυβίου, Εκπαιδευτικός: Γιάννης Λαούρης)

Πρώτο Βραβείο - Coastal Cleanup Challenge (Γυμνάσιο–Λύκειο, 13–18 ετών): LAOURIS 7 (Μαθητές: Γιώργος Λαούρης, Ονούφριος Πισιάρας, Ανδρέας Γεωργίου, Εκπαιδευτικός: Γιάννης Λαούρης).

Μιλώντας κατά την έναρξη του Διαγωνισμού, ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, εξέφρασε την μεγάλη του ικανοποίηση για την πρωτοβουλία αυτή και επεσήμανε ότι στόχος τόσο του Δήμου όσο και των οργανωτών είναι να δώσουν στους νέους τις δυνατότητες που πρέπει να διαθέτουν στη σημερινή απαιτητική εποχή.

Η Παιδεία, πρόσθεσε, δημιουργείται μέσα από τις πραγματικές ευκαιρίες που πρέπει να παρέχονται στους νέους μας.

Ο Δρ. Ραφαήλ Παπαλλάς, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής AUB Mediterraneo, σημείωσε πως οι νέοι μας, μέσα από την κατασκευή και τον προγραμματισμό ρομπότ, καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη και μετατρέπουν έννοιες από τα μαθηματικά, τη φυσική και τον προγραμματισμό σε πραγματικές, λειτουργικές δημιουργίες που αντιμετωπίζουν προκλήσεις της καθημερινότητας.

Ο Διαγωνισμός, τόνισε, είναι μια γιορτή ομαδικότητας, ευγενούς άμιλλας και καινοτομίας, που εμπνέει περήφανα την επόμενη γενιά δημιουργών.

Ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρεία Πάφου, Ευγένιος Σάββα, ανέφερε πως σκοπός της εκδήλωσης είναι η δημιουργική επαφή των νέων με την τεχνολογία και καινοτομία. Ευχαρίστησε το AUB - Mediterraneo και τον Δήμο Πάφου για την πλήρη υποστήριξή τους και τη συνεργασία τους.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2021–2027», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου «Αφροδίτη» Λτδ.