Υπό κράτηση δύο πρόσωπα για εμπρησμό οχήματος

Στην σύλληψη δύο προσώπων, άντρες ηλικίας 41 και 20 ετών, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση εμπρησμού προς διευκόλυνση των ανακρίσεων προχώρησε η Αστυνομία Πάφου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για εμπρησμό αυτοκινήτου, που διαπράχθηκε χθες 27 Οκτωβρίου, στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 4.20 τα ξημερώματα χθες Δευτέρα, εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο, ιδιοκτησία εταιρείας, ενώ αυτό βρισκόταν σταθμευμένο, σε χώρο στάθμευσης οχημάτων, σε πολυκατοικία στην Πάφο.

Τη φωτιά κατέσβησε ο 36χρονος ιδιοκτήτης της εταιρείας. Στο όχημα προκλήθηκαν ζημιές στο μπροστινό μέρος.

Από τις εξετάσεις που διενήργησαν στη σκηνή μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η φωτιά στο όχημα είχε τεθεί κακόβουλα.

Από τις αστυνομικές εξετάσεις που ακολούθησαν, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 41χρονου και του 20χρονου.

Εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης τους, δυνάμει των οποίων οι δύο τους συνελήφθησαν χθες Δευτέρα , γύρω στις 4.30 το απόγευμα και γύρω στις 8.45 το βράδυ, αντίστοιχα. Το ΤΑΕ Πάφου διερευνά.