Φωτιά τα ξημερώματα σε κατάστημα στη Λάρνακα

Εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό καταστήματος στη Λάρνακα προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα, ενώ τα ακριβή αίτια θα εξακριβωθούν από έρευνες της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας γύρω στις 04.25 τα ξημερώματα της Τρίτης 28 Οκτωβρίου, εκδηλώθηκε φωτιά, σε κατάστημα στη Λάρνακα, η οποία κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές εσωτερικά του καταστήματος, ενώ στη σκηνή διενεργήθηκαν εξετάσεις από μέλη της Αστυνομίας.

Η σκηνή αποκλείστηκε και αργότερα σήμερα θα διενεργηθούν εξετάσεις από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία για να εξακριβωθούν τα αίτια της φωτιάς.

Εξάλλου σε ανάρτηση του Ανδρέα Κεττή, εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Πλατφόρμα Χ, αναφέρεται ότι η πυρκαγιά ξέσπασε σε ισόγειο κατάστημα με είδη αλιείας.

Η πυρκαγιά σε συνδυασμό με τις ψηλές θερμοκρασίες και τον καπνό που δημιουργήθηκαν προκάλεσαν εκτεταμένες ζημίες στο ισόγειο και το μεσοπάτωμα του καταστήματος με τον εξοπλισμό και το περιεχόμενο του, ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε είσοδος των μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με αναπνευστικές συσκευές και χρήση σωλήνων νερού.

Πηγή: ΚΥΠΕ