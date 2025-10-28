Έχουν δικαιώματα επιβίωσης οι λαοί που μάχονται για την επιβίωση τους, είπε στην Πάφο ο Υπουργός Ενέργειας

Το μήνυμα ότι έχουν δικαιώματα επιβίωσης οι λαοί που μάχονται για την επιβίωση τους, έστειλε από την Πάφο ο Υπουργός Ενέργειας.

Σε δηλώσεις του στην Πάφο ο Υπουργός Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου ανέφερε « μικροί πολεμήσατε, τους μεγάλους και νικήσατε». Ο κ. Παπαναστασίου που εκπροσώπησε την κυβέρνηση στην παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο, ανέφερε πως πρόκειται για ένα πολύ δυνατό μήνυμα, για εμάς, ένα μικρό λαό, που πολεμά για την επιβίωση του.

Πρέπει πάντα συνέχισε, «να θυμόμαστε όταν είσαι μικρός γύρω σου πάντοτε υπάρχουν μεγάλοι», προσθέτοντας όμως πως «υπάρχει εκείνη η ψυχή, η μεγάλη του μικρού λαού η οποία μπορεί να αντισταθεί, μπορεί να νικήσει».

Εμείς είπε ο Υπουργός Ενέργειας, «σαν μικρή Κύπρος, Έλληνες της Κύπρου παλεύουμε για την επιβίωση μας χρόνια τώρα». Κάτω από κατοχή, σημερινή κατοχή της μισής μας πατρίδας οφείλουμε, όπως είπε, να παλέψουμε για την επιβίωση μας για αυτό, για την σημερινή ημέρα, για το ελληνικό έπος για εκείνη την μικρή Ελλάδα, η οποία τότε, συνέχισε, πολέμησε στην Πίνδο τον μεγάλο και δυνατό άξονα το οποίο άλλαξε την ροή και το αποτέλεσμα του πολέμου, και που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για εμάς για το πού πρέπει να οδεύουμε, συμπλήρωσε .

Πρόσθεσε, πως έχουν «δικαίωματα επιβίωσης οι λαοί που μάχονται για την επιβίωση τους ανεξάρτητα από το πόσο μικροί μπορεί να είναι και ανεξάρτητα με ποιούς μεγάλους μάχονται». Ακολούθως ευχήθηκε σε όλους τους Έλληνες της Κύπρου στους απανταχού Έλληνες και στο ελληνικό έθνος, Χρόνια Πολλά.

Επιπρόσθετα ο κ. Παπαναστασίου σημείωσε πως ο πρόεδρος της ΚΔ κ. Νίκος Χριστοδουλίδης του ζήτησε σήμερα το πρωί να μεταφέρει τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς του ιδίου, στον αγαπημένο κόσμο της Πάφου.

Οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου κορυφώθηκαν στην Πάφο σήμερα Τρίτη με την καθιερωμένη παρέλαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην κεντρική λεωφόρο Γρίβα Διγενή.

Τον χαιρετισμό της παρέλασης δέχτηκε εκ μέρους της Κυβέρνησης ο Υπουργός Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργος Παπαναστασίου, πλαισιούμενος από τον Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, και άλλους επισήμους από εξέδρα του Α Λυκείου Εθνάρχη Μακαρίου του Γ. Προηγήθηκε δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδώρου προϊσταμένου του Επισκόπου Χύτρων Λεόντιο και Ηγούμενο της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Αγίου Νεοφύτου.

Τον Πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η δρ. Μαίρη Ιωαννίδου – Κουτσελίνη Πρόεδρος του Συμβουλίου Φορέα ΔΙΠΑΕ. Η δρ. Ιωαννίδου Κουτσελίνη ανέφερε μεταξύ άλλων, πως ο ελληνικός λαός όπως γράφει και ο ποιητής ανέκαθεν κουβαλά μέσα του τα θαύματα του που χρειάζονται για να υπερβεί τις πολλαπλές δυσκολίες που εμφανίζει η ιστορία. Πρόσθεσε πως η 28η Οκτωβρίου θυμίζει σ’ εμάς σήμερα σε κάθε γενιά το χρέος μας ώς Έλληνες και μας αναγκάζει να στοχαζόμαστε πάνω στην ιστορία μας για να θυμόμαστε πως δεν χαρίζονται οι πατρίδες παρά μόνο εάν πέσουν οι ψυχές. Αυτό το νόημα, συνέχισε η κ. Κουτσελίνη έχουν οι εορτασμοί των μεγάλων επετείων της 28ης Οκτωβρίου.

Ακολούθως τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων αγωνιστών κατά του Χιτλεροφασισμού και κατάθεση στεφάνων από τις αρχές της πόλης στη Στήλη 28ης Οκτωβρίου. Της δέησης προέστη ο Επίσκοπος Χύτρων Λεόντιος και αποδόθηκαν τιμές από απόσπασμα της Εθνικής Φρουράς με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Πάφου και έγινε ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Η καθιερωμένη παρέλαση έγινε με τη συμμετοχή σωματείων, οργανώσεων, δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων Δημοτικής, Μέσης, Τεχνικής και Ανώτερης Εκπαίδευσης, καθώς και τμημάτων της Εθνικής Φρουράς. Της παρέλασης ηγήθηκε η Φιλαρμονική του Δήμου Πάφου. Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν ακόμη στέψη μνημείων από μαθητές, σωματεία και οργανώσεις και ενδοσχολικούς εορτασμούς . Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου στις 06:30 το πρωί έγινε εωθινός στους δρόμους της πόλης από τη Φιλαρμονική του Δήμου Πάφου.

Η Φιλαρμονική διήλθε από τις Λεωφόρους Γ. Γρίβα - Διγενή, Νικολάου Νικολαΐδη, Νεοφύτου Νικολαΐδη και τερμάτισε στο Λύκειο Α’ Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ . Στις 7.00 π.μ. έγινε έπαρση της σημαίας στο Λύκειο Α’ Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ και παιάνιζε η Φιλαρμονική του Δήμου Πάφου ενώ τιμές απέδωσε και απόσπασμα της Εθνικής Φρουράς.