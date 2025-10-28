Μελάνια Τραμπ: Δεν είναι χαρούμενη με την κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου - Τι φέρεται να είπε (βίντεο)

Το κτίριο κατεδαφίστηκε προκειμένου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ να δημιουργήσει μια τεράστια, επιβλητική αίθουσα δεξιώσεων, διακοσμημένη με χρυσό, εντός των χώρων του Λευκού Οίκου, ένα έργο που ο ίδιος επιθυμούσε εδώ και καιρό να πραγματοποιήσει.

Η πλήρης ισοπέδωση της πτέρυγας, η οποία ήταν άνω των 120 ετών, ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, ενώ τα σκονισμένα απομεινάρια έχουν ήδη αρχίσει να φορτώνονται σε φορτηγά και να απομακρύνονται από το σημείο.

Μέσα σε όλη αυτή την οικοδομική αναταραχή, η Μελάνια εξέφρασε τις ανησυχίες της για το μεγαλεπήβολο έργο στους συνεργάτες της, σύμφωνα με αξιωματούχους της διοίκησης που μίλησαν στη Wall Street Journal.

Η 55χρονη φέρεται επίσης να είπε σε έμπιστά της πρόσωπα ότι η ανακαίνιση δεν είναι δικό της έργο, προσπαθώντας να αποστασιοποιηθεί από την κατεδάφιση του ιστορικού κτιρίου που στέγαζε το Γραφείο της Πρώτης Κυρίας.

Τα σχέδια του Τραμπ για τη νέα πτέρυγα

Η νέα πτέρυγα, όπως έχει σχεδιαστεί προς το παρόν, θα προσθέσει 8.361 τετραγωνικά μέτρα στο συγκρότημα του Λευκού Οίκου και αναμένεται να φιλοξενεί περίπου 1.000 όρθιους επισκέπτες ή 650 καθήμενους.

Το κόστος της αίθουσας δεξιώσεων, που εκτιμάται στα 300 εκατ. δολάρια, θα καλυφθεί, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, από δωρητές αλλά και από τον ίδιο προσωπικά. Ήδη, έχει ξεσπάσει διαμάχη σχετικά με το όνομα που θα δοθεί στο νέο κτίσμα, με ορισμένους να πιστεύουν ότι θα πάρει το όνομα του Τραμπ, αν και εκείνος διαψεύδει τις φήμες.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος επιθυμεί να δημιουργήσει έναν μεγαλοπρεπή χώρο εκδηλώσεων στους χώρους του Λευκού Οίκου εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια.

Σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους της κυβέρνησής του, ο Τραμπ ήθελε να κατασκευάσει την αίθουσα κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, αλλά εμποδίστηκε από άλλα έργα.

Την περίοδο εκείνη, ανακαίνισε το αθλητικό συγκρότημα του Λευκού Οίκου που είχε εγκαταστήσει ο Ομπάμα, το οποίο περιλάμβανε μπασκέτα και γήπεδο τένις. Ο Τραμπ πρόσθεσε ένα περίπτερο τένις, επεκτείνοντας τον χώρο το 2020.

Παρά τη δύσκολη διαδικασία κατασκευής και αδειοδότησης που απαιτείται για την ανακαίνιση ιστορικών κτιρίων, ο Λευκός Οίκος αποτελεί εξαίρεση.

Κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας, ο Τραμπ προχώρησε ακάθεκτος με τα σχέδια για την αίθουσα δεξιώσεων και δημιούργησε μεθοδικά ένα συμβούλιο σημαντικών εποπτών, το οποίο ενέκρινε γρήγορα τον ανασχεδιασμό της προεδρικής κατοικίας.

Πηγή: iefimerida.gr