Αγώνας δρόμου στην Πάφο από το Joanna Sophia Fun Run και το Round Table 7 Πάφου για καλό σκοπό

Ένας αλλιώτικος αγώνας δρόμου και ένα μίνι φεστιβάλ που ευαισθητοποιούν για την επιληψία και το SUDEP θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή στην Πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου στην Πάφο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Joanna Sophia Foundation συμπράττει με το Round Table 7 Πάφου και με την υποστήριξη του Δήμου Πάφου διοργανώνουν την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025, στις 10:00π.μ. στην Πλατεία Κάστρου στην Πάφο, το πρώτο Joanna Sophia Fun Run/Walk Around the World in 5km, ευαισθητοποιώντας για την επιληψία και τον αιφνίδιο θάνατο στην επιληψία (SUDEP). Στο Joanna Sophia Fun Run/Walk Around the World μια διαδρομή 5 χιλιομέτρων είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, από έμπειρους δρομείς μέχρι οικογένειες με παιδιά όλων των ηλικιών.

Όπως αναφέρεται πρόκειται για ένα μοναδικό Fun Run/Walk με εκπλήξεις, instagrammable φουσκωτά (κατευθείαν από τη Νέα Υόρκη), ενθουσιασμό και άλλα happenings κατά μήκος της διαδρομής. Μαζί με τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες στην αφετηρία θα είναι οι αγαπημένοι , Λούης Πατσαλίδης, οι ηθοποιοί Αντρέας Τσέλεπος και Ηλίας Αντρέου, ο Ολυμπιονίκης Κυριάκος Ιωάννου, η ραδιοφωνική παραγωγός & δημοσιογράφος Μαρίνα Φιλιππίδου και πολλοί άλλοι.

Η ηλεκτρονική εγγραφή στον αγώνα είναι €25 και περιλαμβάνει το επίσημο ροζ Joanna Sophia Fun Run/Walk T-shirt, που πρέπει όλοι οι συμμετέχοντες να φοράνε, και το μετάλλιο τερματισμού. Επίσης η Running in Cyprus είναι οι επίσημοι χρονομέτρες του αγώνα και θα υπάρξουν βραβεύσεις.

Με τον τερματισμό ξεκινά το πάρτι στην Πλατεία του Κάστρου μέχρι τις 14:00 με την συμμετοχή Dj σετ, live σαξόφωνο από τον Μάρκο Κάλλη, χορευτικό πρόγραμμα από τον Λαογραφικό Όμιλο Γεροσκήπου «Αφροδίτη», τον Akamas Gymnastics Sports Club, τo School of Fine Arts, kung-fu show και Magic show.

Στην παρέα θα βρεθεί και η μασκότ της Pafos FC, φουσκωτό για τα μικρά παιδιά και άλλες εκπλήξεις. Μοναδικό show θα παρουσιάσει επίσης ο κάτοχος ρεκόρ Guinness για ισορροπία ποτηριών στο κεφάλι από τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη.

Επίσης το Hungry Up Foodtruck, η San Gennaro Pizza Napoletana και η Crepe On the Go θα προσφέρουν επιλογές φαγητού & γλυκού, όπου μέρος των εσόδων θα δοθούν για την στήριξη του Joanna Sophia Foundation.

Σημειώνεται πως το Ίδρυμα Joanna Sophia δημιουργήθηκε στη μνήμη της Joanna Sophia Ιωάννου, η οποία απεβίωσε σε ηλικία μόλις 9 ετών στις 6 Νοεμβρίου 2018. Το ατρόμητο πνεύμα της συνεχίζεται μέσα από τις πρωτοβουλίες του Ιδρύματος. Εμπνευσμένο από το αγαπημένο της τραγούδι, το Ίδρυμα μεταφέρει το μήνυμά της: Never enough love. Never enough hope. Never enough determination to carry on.

Όπως αναφέρεται αποστολή του ιδρύματος είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με την επιληψία και τους κινδύνους του SUDEP, η υποστήριξη έρευνας που στοχεύει στην εύρεση θεραπείας και η παροχή οικονομικής βοήθειας σε οικογένειες παιδιών με επιληψία που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Μέσω του joannasophiafoundation.org, το Ίδρυμα μοιράζεται ιστορίες, πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις για να κρατήσει το φως της Joanna Sophia, υποστηρίζοντας παράλληλα την παγκόσμια κοινότητα επιληψίας. Επισημαίνεται τέλος πως με 65 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως να ζουν με επιληψία και 1 στους 26 να αναμένεται να την αναπτύξει στη ζωή του, η ανάγκη για ευαισθητοποίηση και έρευνα δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη.