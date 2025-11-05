Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες ανακαίνιση του κτιρίου της πρώην Σ.Π.Ε. στην Τσάδα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την ανακαίνιση του κτιρίου της πρώην Σ.Π.Ε.του Κ.Σ.Τσάδας με την υπογραφή των συμβολαίων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ανακαίνιση του Κτιρίου της πρώην Σ.Π.Ε. του Κοινοτικού Συμβουλίου Τσάδας, αποτελεί έργο υψίστης σημασίας για την κοινότητά .

Όπως αναφέρεται η υλοποίηση του συνιστά μια ουσιαστική επένδυση στη λειτουργική αναβάθμιση των χώρων, στη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών και στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και φιλόξενου περιβάλλοντος.

Το έργο αυτό, προστίθεται στην ανακοίνωση δεν αφορά αποκλειστικά την κοινότητα Τσάδας, αλλά και το Σύμπλεγμα των γύρω χωριών, δεδομένου ότι η Τσάδα αποτελεί την έδρα του Συμπλέγματος.

Με την προώθησή του, συνεχίζει η ανακοίνωση, πραγματοποιείται ένα καθοριστικό βήμα προς την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και την ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων τόσο της Τσάδας όσο και των κατοίκων των κοινοτήτων του Συμπλέγματος.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

