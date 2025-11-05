Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Ζόραν Μαμντάνι στην πρώτη του ομιλία ως δήμαρχος της Νέας Υόρκης μετά την ιστορική νίκη (βίντεο)

Ο 34χρονος δημοκρατικός σοσιαλιστής Ζόραν Μαμντάνι, βουλευτής από το Κουίνς, εκλέχθηκε την Τρίτη 111ος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, επικρατώντας του πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο και του Ρεπουμπλικανού Κέρτις Σλίβα, καταγράφοντας ιστορικό ορόσημο για την πόλη.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, Zohran Mamdani, εκλέχθηκε την Τρίτη 111ος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, επικρατώντας του πρώην κυβερνήτη Andrew Cuomo και του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου Curtis Sliwa, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος Μουσουλμάνος δήμαρχος της πόλης.

Ο 34χρονος δημοκρατικός σοσιαλιστής και μέλος της πολιτειακής συνέλευσης από το Κουίνς εξασφάλισε τη νίκη με ποσοστό άνω του 50% των ψήφων. Ο Cuomo, 67 ετών, κατέλαβε τη δεύτερη θέση με λίγο πάνω από 40%, ενώ ο Ρεπουμπλικανός Curtis Sliwa έλαβε λίγο πάνω από 7% των ψήφων.

