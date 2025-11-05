Ο Ζόραν Μαμντάνι στην πρώτη του ομιλία ως δήμαρχος της Νέας Υόρκης μετά την ιστορική νίκη (βίντεο)

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, Zohran Mamdani, εκλέχθηκε την Τρίτη 111ος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, επικρατώντας του πρώην κυβερνήτη Andrew Cuomo και του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου Curtis Sliwa, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος Μουσουλμάνος δήμαρχος της πόλης.

Ο 34χρονος δημοκρατικός σοσιαλιστής και μέλος της πολιτειακής συνέλευσης από το Κουίνς εξασφάλισε τη νίκη με ποσοστό άνω του 50% των ψήφων. Ο Cuomo, 67 ετών, κατέλαβε τη δεύτερη θέση με λίγο πάνω από 40%, ενώ ο Ρεπουμπλικανός Curtis Sliwa έλαβε λίγο πάνω από 7% των ψήφων.