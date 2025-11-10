Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Φύτης

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Φύτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  σήμερα Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 16:45, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία «Εσσώκαμπος», της κοινότητας Φύτης, της επαρχίας Πάφου.

Χάρη στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης του Τμήματος Δασών η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 17:35, προτού επεκταθεί, καίγοντας σωρό από σκύβαλα και υπολείμματα κλαδεύσεων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 2 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

