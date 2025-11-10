Σε εξέλιξη η συνάντηση Αλ Σάρα και Τραμπ - Μπήκε στον Λευκό Οίκο από την πίσω πόρτα

Στον Λευκό Οίκο έφτασε πριν από λίγη ώρα ο Αχμέντ Αλ Σάρα με τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Από καταζητούμενος τρομοκράτης- για τη σύλληψη του οποίου οι ΗΠΑ έδιναν 10 εκατομμύρια δολάρια- ο αλ Σάρα έγινε ο πρώτος ηγέτης της Συρίας πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, από το 1946, όταν η χώρα έγινε ανεξάρτητη.

Στη συνάντηση, ο Τραμπ και ο Σάρα θα επικεντρωθούν στη «συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την οικονομική ανάπτυξη και την προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας», δήλωσε Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος στο στο Reuters.

Η Συρία θα ανακοινώσει ότι εντάσσεται στον παγκόσμιο συνασπισμό κατά του ISIS, συμπλήρωσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Από πλαϊνή πόρτα μπήκε ο Σάρα

Για την άφιξη του Αχμέντ αλ Σάρα δεν στήθηκε το γνωστό σκηνικό που υπάρχει στις επισκέψεις ξένων ηγετών.

Ο πρόεδρος της Συρίας μπήκε στον Λευκό Οίκο από πλαϊνή είσοδο, μακριά από δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ, αντί για την κύρια πόρτα της Δυτικής Πτέρυγας, όπου είχαν στηθεί οι κάμερες.

Επίσης, συνήθως στην είσοδο της Δυτικής Πτέρυγας τοποθετούνται σημαίες της χώρας των επισκεπτών. Όμως, σήμερα δεν υπήρχαν εκεί σημαίες της Συρίας, περιγράφει το Reuters.

Syrian President Ahmed al-Sharaa and Foreign Minister Asaad al-Shaibani seen earlier arriving at the White House, entering via the entrance to the West Wing, unlike most foreign heads of state who are greeted and enter at the front of the White House. Both are now in a… pic.twitter.com/lNdf6mHMkp — OSINTdefender (@sentdefender) November 10, 2025

Δεν φιλοξενείται στο Blair House

Επίσης, ο Αχμέντ αλ Σάρα δεν φιλοξενείται στο Blair House. Πρόκειται για τον χώρο όπου διαμένουν συνήθως οι προσκεκλημένοι του Αμερικανού προέδρου και βρίσκεται απέναντι από τον Λευκό Οίκο.

Εκεί έχουν φιλοξενηθεί από τη βασίλισσα Ελισάβετ έως τον Νικίτα Χρουστσόφ. Φέτος, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Ναρέντρα Μόντι και ο Μαρκ Κάρνεϊ έμειναν στο Blair House κατά την επίσκεψή τους στην Ουάσινγκτον, προκειμένου να συναντήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όμως, ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόζα δεν έμεινε στο Blair House. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φιλοξενήθηκε εκεί στην τελευταία του επίσκεψη στις ΗΠΑ, αλλά όχι όταν βρέθηκε στην Ουάσινγκτον τον Μάρτιο.

Πηγή: tovima.gr