Δ. Ιεροκηπίας : Η Ώρα του Δημότη

Για δεύτερη κατά συνέχεια χρονιά, ο Δήμος Ιεροκηπίας προγραμματίζει τον Νοέμβριο την οργάνωση συνέλευσης σε κάθε δημοτικό του διαμέρισμα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εφαρμογή των Δημοτικών Συνελεύσεων αποτελεί μια νέα μορφή συμμετοχής των κατοίκων στα δημοτικά δρώμενα, την οποία εγκαινίασε από πέρσι ο Δήμος Ιεροκηπίας, θέλοντας να δώσει βήμα έκφρασης σε κάθε πολίτη, σε καθέναν και καθεμιά που επιθυμεί να συμβάλει στην κοινή προσπάθεια.

Συνάμα, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί δημόσιος απολογισμός του έργου του Δήμου Ιεροκηπίας για την περίοδο Ιούλιος 2024 – Οκτώβριος 2025. 

Ο Δήμος Ιεροκηπίας απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς όλους τους δημότες του για συμμετοχή στις Δημοτικές Συνελεύσεις, καταλήγει η ανακοίνωση.

