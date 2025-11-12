Ψυχραιμία συστήνει στο κοινό μετά την αισθητή σεισμική δόνηση ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου

Αισθητή ήταν η σεισμική δόνηση στην Πάφο σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη, ο οποίος συστήνει στον κόσμο ψυχραιμία αυτοσυγκράτηση και να ακολουθούν τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται για αυτές τις περιπτώσεις από την Πολιτική Άμυνα και την Αστυνομία.

Σε δηλώσεις του ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε πως της ισχυρής σεισμικής δόνησης ακολούθησαν μετασεισμικές δονήσεις ενώ υπήρξε κάποια ανησυχία και στο προσωπικό του ΕΟΑ Πάφου αλλά και σε άλλες υπηρεσίες και πολυκατοικίες με αποτέλεσμα ο κόσμος να εξέλθει εκτός των γραφείων τους.

Ο κ. Πιττοκοπίτης ερωτηθείς σχετικά ανέφερε πως ενημέρωσε ως Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου τους τεχνικούς μηχανικούς που βρίσκονται στην περιοχή Ακάμα και στο διαμέρισμα Πόλης Χρυσοχούς να βρίσκονται σε εγρήγορση, ούτως ώστε εάν παρατηρηθεί οποιοδήποτε ατύχημα πρόβλημα ή πτώση οικοδομής να είναι έτοιμοι για να λάβουν δράση.

Πρόσθεσε πως επικοινώνησε με την αστυνομική διεύθυνση Πάφου η οποία τον πληροφόρησε ότι στον δρόμο Πάφου προς Τσάδα υπήρξε πτώση βράχων στο οδόστρωμα του δρόμου και ανέλαβε η Πυροσβεστική υπηρεσία να προβεί στο σχετικό καθαρισμό του οδικού δικτύου.